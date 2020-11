Pide CGJ no bajar la guardia ante Covid para evitar volver a semáforo naranja

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, llamó a la ciudadanía a no relajar las medidas preventivas del coronavirus para no volver al semáforo naranja; y a los alcaldes, a no incentivar acciones que incrementen el riesgo epidemiológico.

En entrevista al término de la ceremonia conmemorativa del Día de la Armada de México, resaltó que la entidad ya lleva 3 semanas en semáforo epidemiológico amarillo y la intención es pasar al verde, no seguir en amarillo y mucho menos volver al naranja.

Admitió que el fin de semana hubo incremento de casos positivos y por ello es importante que la población sea responsable y siga las medidas preventivas.

"A todos nos conviene que nos mantengamos en esos colores y vayamos descendiendo los contagios, porque el porcentaje de apertura se mantiene, es bueno: tenemos apertura de espacios públicos, restaurantes, todos cumpliendo las medidas sanitarias.

"Busquemos la manera de evitar hacer las fiestas, el exhorto es a mantener la sana distancia, usar correctamente el cubrebocas, las medidas sanitarias (...); lo que no sería recomendable es que las autoridades municipales vayan en sentido contrario", aseveró García Jiménez.

LLUVIAS

El mandatario dijo que continúan apoyos de Protección Civil, Salud y otras instancias en el sur del estado, debido a las lluvias, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El mayor pendiente es en Las Choapas, y se apoya con lanchas a las familias que lo requieren, pero aclaró que no se han registrado decesos.

TIBURÓN

El gobernador confirmó el inicio de conversaciones con empresarios interesados en adquirir el equipo de futbol Tiburones Rojos, una vez que el estadio 'Luis 'Pirata' Fuente se encuentra en posesión del gobierno de Veracruz.

No adelantó nombres de interesados, con quienes se reuniría este lunes 23 de noviembre, pero remarcó el interés de ellos.

El equipo tiene que conservar el nombre del Tiburón Rojo, mantenerse y sobre todo, ascender, subrayó el gobernador de Veracruz.