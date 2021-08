Afirmó que el reciente paso del huracán Grace empeoró su situación, pero el abandono y el empobrecimiento no cesan desde hace por lo menos una década.

"Con el huracán Grace salimos afectados, la producción bajó; por el desborde de ríos y lo que sale de palizada y todo, se nos complica más porque se deterioran las redes porque salen más árboles, ceibas que salen de los ríos y tenemos demasiadas pérdidas ahorita, y nos ha ido mal.

"Subsistimos nada más de la mar; algunos tenemos trabajos por fuera, de eléctricos, albañiles, de todo tipo de trabajo se agarra, pero con la economía del Covid estamos bastante mal", señaló Rivera Domínguez.

DE MAL EN PEOR

El representante de pescadores aclaró que el origen del subdesarrollo de ese sector no está en el presente, sino en el pasado cercano.

Admitió que en otros tiempos había algunas acciones gubernamentales, pero poco a poco desaparecieron.

"El apoyo federal que estaba es el apoyo que siempre había existido, cuando venían las vedas del robalo, del pulpo, de la liza, el tiburón, pero ya estamos restringidos en la zona pesquera.

"Pero apoyo, ahorita no tenemos, no nos han llegado recursos de embarcaciones, lanchas, motores, nada, ya tenemos varios años, alrededor de 10 años que no nos llegan recursos", afirmó Rivera Domínguez.

Resaltó que tan sólo en la zona norte de la ciudad de Veracruz hay al menos 120 trabajadores del mar que cada día se enfrentan a la incertidumbre de no saber qué pasará al día siguiente, sin apoyos y con pocas opciones para una superviviente digna.