PAN descarta seguridad especial para sus candidatos en Veracruz

El Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz determinó no solicitar medidas de seguridad especiales para sus candidatos durante las elecciones 2024, a pesar de la persistente inseguridad en la entidad, según informó Federico Salomón, dirigente estatal del PAN.

Federico Salomón reconoció que anticipan un proceso electoral hostil en el estado, con zonas donde será difícil realizar recorridos debido al alto índice de inseguridad.

En consecuencia, se verán obligados a ajustar la agenda de los candidatos, tomando precauciones adicionales para salvaguardar su integridad.

Salomón expresó que, aunque en el pasado ha buscado mayores medidas de seguridad, en esta ocasión se consideró que no sería conveniente exigir protección especial para los candidatos.

"Nosotros no, no sería lo conveniente porque no puede haber candidatos de primera y ciudadanías de segunda. Todos los candidatos deben de tener esa seriedad", expresó Salomón.

A pesar de la falta de seguridad especial, Salomón aclaró que los candidatos del PAN recorrerán las calles como cualquier otro ciudadano.

TEMOR, PERO CON CONFIANZA EN COMICIOS PACÍFICOS

Reconociendo el temor que prevalece en la ciudadanía debido a la inseguridad, el dirigente señaló que esperan que no se presenten circunstancias de mayor peligro durante las actividades de campaña.

"Nosotros en el tema de los candidatos les hemos dicho que tendrán que recorren las calles igual que cualquier veracruzano, con ese mismo temor también. Ojalá no pase a más, pero si hay un gran temor en la propia ciudadanía", añadió Salomón.