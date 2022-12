Obra del Ayuntamiento de Veracruz causa problemas al comercio

Las obras de la avenida 20 de Noviembre en la ciudad de Veracruz llevan más de tres meses en ejecución, afectando el comercio y tránsito vehicular y peatonal.

El banderazo de inicio se dio el 30 de agosto se anunció la pavimentación de dicha avenida en concreto hidráulico, así como la construcción de banquetas, guarniciones e infraestructura de la zona, con una inversión de 40 millones de pesos.

Sin embargo, algunos ingenieros civiles consideran que el monto estará justificado si se introdujo tubería y el cableado subterráneo de lo contrario, 40 millones de pesos solo por pavimentar es una cifra alta.

"Son calles muy viejas, con infraestructura ya obsoleta, de más de 50 años posiblemente. A estos tiempos se necesita meter tuberías de mayor capacidad porque incrementó la población. En el entendido que exista todo ese tipo de obra complementaria sí se justificarían los 40 millones de pesos", señaló el integrante de un colegio de profesionistas de la zona conurbada.

La demora de los trabajos ya generó malestar entre los usuarios de la vía.

Y es que se presume que hay pérdidas económicas en comercios.

"En la mañana hay movimiento, pero a las 3 esto se muere. Sí ha bajado un poquito la venta. En la mañana hay movimiento, pero ahorita por el cierre en la tarde ya no hay movimiento", señaló Noé Vázquez.

El desvío de vehículos y camiones también generó molestias entre los transeúntes, quienes llevan más de tres meses abordando las rutas en otros puntos.

"Al menos los camiones ya no llegan hasta aquí entonces tiene uno que caminar, eso afecta en el tiempo. Al menos yo me llevo 6 minutos o 7. Ahora me bajo hasta donde está el Colegio Bilingüe y camino", señaló Dulce.

Comerciantes, estudiantes y automovilistas exigieron agilizar los trabajos, pues están por cumplir más cuatro meses con la vía cerrada.

"Hay poca gente por aquí, tampoco hay tráfico porque está cerrado, pero esperemos que la obra beneficie", dijo Carmela.

Algunos consideran que existe mala planeación, pues los trabajos impactaron en el comercio, mismos que subsiste con lo que solicitan en el hospital general, debido a que los vehículos no pueden transitar por la zona.

"Recibimos pedidos del hospital general o de los estudiantes que pasan por aquí", dijo el joven Daniel.

La obra de pavimentación en concreto hidráulico de la avenida 20 de Noviembre va de Alacio Pérez a la calle Paso y Troncoso.

/lmr