'No tengo el dato'; Adán Augusto sobre iglesia satánica en Catemaco

Se requieren permisos para la construcción de iglesias satánicas en el país, pues para abrir un templo se debe cumplir con ciertos requisitos, señaló el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Sobre los permisos para la construcción de un templo satánico en Catemaco, Veracruz, el cual sería el primero a nivel nacional, el secretario de gobernación aseguró que no tiene aún conocimiento al respecto y si reúnen los requisitos que se necesitan para obtener los permisos, ya que hay una subsecretaría dedicada a esos temas.

"No tengo el dato pero hay una subsecretaría dedicada a asuntos religiosos. No hay permisos, para que se le otorguen debe reunir una serie de requisitos, es todo un procedimiento. No tengo mayo información habría que revisar".

Insistió en que desconoce la solicitud por lo que no quiso opinar; sin embargo, en ningún otro estado solicitaron abrir un templo similar.

Polémica

Cabe recordar que el templo en honor a Lucifer se mantiene en construcción en Catemaco, aunque durante el Primer Viernes de Marzo, se realizó la misa negra en el terreno donde se edifica la iglesia.

Existe polémica por la construcción del templo en honor a Lucifer, pero el curandero a cargo del proyecto, afirmó que es la misma gente la que realiza aportaciones para concretar el proyecto, mismo que estimo quedará listo a finales de año.

