Iglesia Satánica en Catemaco se inaugurará a finales de año; reciben apoyo hasta del extranjero

En los que resta del año se terminará el templo o Iglesia Satánica que se construye en Catemaco, pies hay apoyo en México y desde el extranjero, afirmó el Brujo Mayor de Catemaco, Enrique Marthen Berdon.

Aclaró que el plan es concluir la construcción a finales de este año, aunque para la misa del Primer Viernes de Marzo se usará una parte que servirá como escenario.

Dijo que hay aportaciones del extranjero, desde puntos tan distantes como Camboya, España y Francia, entre otros.

Hasta el momento se ha hecho una inversión superior a 800 mil pesos, de un total estimado en 4.6 millones de pesos.

La mayor aportación ha sido de 5 mil pesos a nivel local.

Dijo que algunos políticos también hacen pequeñas aportaciones, pero no dijo nombres ni montos.

CONTRARIOS

El brujo de Catemaco admitió que sí hay acciones contra la construcción del Templo Satánico.

"Sí han estado haciendo recolección de firmas, y cuando las entregaron eran 26 mil y fracción, después iban 28 mil, y ya después ya no me metí para ver cuántos iban, pero alguna notificación que diga 'Enrique Marthen, necesitas parar esta obra', no ha habido porque la misma ley ampara en el Artículo 24 que nos dice que hay libertad de culto", subrayó Marthen Berdon.

Dijo que él tiene una asociación sin fines de lucro llamada Museo y Centro Ceremonial El Ahijado, y que tiene una figura de 2.50 metros.

Recalcó que él no se proclama líder religioso ni sacerdote ni nada.

En cuanto al tema fiscal indicó que ya se verá cuando el templo esté concluido y en uso, pues en este momento no genera ningún beneficio económico.

"Y no se trata de hacer un negocio redondo ni pretendo hacerme rico", subrayó el Brujo Mayor.

Fotos: Wenceslao Fuentes.

/ct