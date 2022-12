'No pueden expulsarme'; Bingen Rementería reta al PAN Veracruz

El diputado local del PAN, Bingen Rementería Molina, aseveró que no puede ser expulsado del albiazul por haber votado a favor de los nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz.

Acusó que buscan sacar del PAN a los militantes que no comulgan con el grupo político al que pertenece la actual dirigencia estatal del organismo.

Denunció que la familia Yunes tiene un pacto de sumisión y de silencio con el Morena y son hechos públicos y documentados.

"No me pueden expulsar, si ya lo hubieran hecho, ya lo hubieran presentado y no lo han presentado, su expulsión me va hacer lo que el viento a Juárez. No va a suceder la expulsión por que no hay ningún elemento, si acaso los elementos que deberían de existir son en contra de ellos".

Denunció que la senadora Indira Rosales San Román, sostuvo reuniones con diputados de Morena y en diversas ocasiones apoyó al gobierno federal a cambio de que desapareciera el daño patrimonial de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado cuando fue titular de la dependencia.

"El recurso legal contra la senadora lo tiene que presentar el partido, yo sólo soy un diputado presentando lo que ante los ojos de todo el mundo es un pacto de silencio y sumisión a cambio de impunidad de la senadora y su grupo político".

Aseguró que el grupo político al que pertenece la senadora busca entregar el Partido Acción Nacional a Morena, sin embargo, existen miles de militantes del albiazul que defenderán ha dicho instituto político.

"Ellos buscan un PAN dividido para entregarlo a Morena. Hace cuánto no vemos a los hermanos Yunes declarar algo con todo lo que está pasando, con la inseguridad, la inflación, los problemas de salud y los hermanos Yunes callados cumpliendo su pacto de impunidad con Morena".

Reconoció que su voto fue a favor de las propuestas presentadas por el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, para aprobar a los magistrados de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz.

