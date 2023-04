Niegan beca a menor de excelencia académica en Veracruz

Erika Guadalupe Patricio González, es una madre soltera que con el salario mínimo sostiene a su madre, de 80 años, y a su hija de 12 años. Sin embargo, los pagos de la renta de un cuarto, servicios básicos y alimentación, le hacen cada día más difícil poder cubrir los gastos.

Son varias las ocasiones en que la madre de familia ha intentado que su hija Guadalupe, quien cursa el primer grado en la escuela secundaria general "Instituto Nocturno de Orientación Cultural Obrera" obtenga la Beca para el Bienestar Benito Juárez para costear su educación, sin resultado favorable.

"Ya fui a lo de Bienestar y ahí se me dijo que las secundarias por ser federales no cuentan con el apoyo, cuentan todas las primarias y las escuelas estatales como los bachilleratos, pero las escuelas federales como la secundaria de mi hija no. Entran a un sorteo y en caso de que le tocara posiblemente le tocará a mi hija", dijo.

Con varios reconocimientos de su hija en mano, uno de ellos otorgado por haber obtenido el primer lugar de aprovechamiento en el primer trimestre del ciclo escolar 2022-2023 con un promedio de 10.0, lamentó que la dedicación que pone su hija a sus estudios no se vea compensada para poder cubrir los gastos escolares.

"Yo soy de muy bajos recursos, soy madre soltera, tengo que mantener a mi madre de 80 años y a mi hija, entonces a veces se me hace imposible ya cubrir todas las necesidades académicas que lleva mi hija.

"Mi hija lleva excelencia en sus calificaciones, ha participado en varios concursos de cuentacuentos, oratoria y en todos ha sobresalido, pero, de qué sirve tanto esfuerzo de mi hija académicamente, si ahora la misma escuela, el área administrativa y algunos maestros, le están bajando calificaciones por el simple hecho de hacer sus tareas con pluma de no tener colores".

Agregó que sus gastos implican la renta de un cuarto en el patio Tanitos, uno de los últimos patios que quedan en el popular Barrio de la Huaca, pagos por el servicio de luz, agua, gas, alimentación.

Además de las necesidades de su mamá de 80 años, y su hija de 12 años, todo ello con un salario mínimo que gana como personal de limpieza.

Afirmó que su mamá recibe la pensión para adultos mayores pero no alcanza para cubrir todas las necesidades que tiene por su edad.

Cabe señalar que la secundaria "Instituto Nocturno de Orientación Cultural Obrera", conocida como INOCO, comparte edificio con la Escuela de Bachilleres de Veracruz, ubicada en Esteban Morales y Landero y Coss, en el Centro Histórico de Veracruz, por lo que no está en un perímetro de zonas prioritarias, a las que la dependencia federal da prioridad para la entrega de becas.

Movida por la necesidad, doña Erika acudió el viernes pasado en los alrededores del Museo Naval México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la mañanera, para pedir una beca escolar para su hija, sin embargo, no logró ver al presidente ya que tuvo que irse antes de las ocho para llegar a tiempo a su trabajo y no le descontaran el día.