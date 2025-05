Rocío Nahle confirma solicitud de homenaje a Fidel Herrera en el Congreso; definirán si procede (+Video)

La gobernadora Rocío Nahle confirmó que familiares del exmandatario veracruzano Fidel Herrera Beltrán, fallecido el pasado viernes, solicitaron que se le rinda un homenaje en el Congreso local.

"Me está reportando Ricardo (Ahued) que ayer la familia pidió que los siguientes días, no sé qué día, se pueda presentar sus cenizas en un acto protocolario en el Congreso. Y bueno, eso lo va a decidir el Congreso", señaló este lunes.

La mandataria expresó sus condolencias y precisó que no le corresponde decidir si el exgobernador debe ser homenajeado. "Yo lo único que les puedo decir: fue un exgobernador de Veracruz y falleció, lamentablemente. Ya externamos las condolencias a su familia, pero fue un exgobernador".

Cuestionada sobre si una figura a la que se ha señalado por abrir las puertas al crimen organizado en Veracruz merece un homenaje, Nahle respondió: "Yo no soy quién para decir si es justo o eso".

Añadió que, como titular del Poder Ejecutivo, actuará con apego institucional. "Yo actúo como gobernadora", respondió.

También te puede interesar... Despiden al exgobernador Fidel Herrera con funeral en la Ciudad de México

JUCOPO DEFINIRÁ

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Tanya Carola Viveros Cházaro, declaró que la decisión corresponde a la Junta de Coordinación Política. No obstante, manifestó su desacuerdo con rendir homenaje a Herrera.

Consideró que un posible homenaje al exgobernador priista en el recinto legislativo "no sería prudente" y calificó la idea como "anticlimática", al referirse a la solicitud que, de acuerdo con la gobernadora Rocío Nahle, fue presentada por la familia del exmandatario fallecido.

#Estado ?? || La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Tanya Carola Viveros Cházaro, consideró que no se debe homenajear a #FidelHerrera en el #Congreso; decisión corresponde a la Jucopo.

Leer más https://t.co/kkyGzyx9NY pic.twitter.com/6Ei0Ui9Qbw — Imagen del Golfo (@imagendelgolfo_) May 5, 2025

"Lo primero, pues, es que llegue la solicitud, y lo segundo, entonces yo los invitaría a preguntar en la JUCOPO. Al final, ¿quién va a decidir eso? Va a ser la JUCOPO, no la Mesa Directiva", declaró la diputada.

Añadió que, en su calidad de presidenta del Congreso recibirá la solicitud y la debe de turar al órgano en el que están representadas todas las fracciones legislativas.

Viveros Cházaro reconoció que, a nivel de partido, existe una postura crítica sobre el periodo de gobierno de Fidel Herrera. "Pues sí habría cierta resistencia", admitió.

Al ser cuestionada sobre si considera oportuno realizar un homenaje a un personaje controvertido, respondió: "Me parecería un poco anticlimático, desde luego, ¿no? O sea, pues nadie le desea la muerte a nadie y sobre todo en el humanismo mexicano buscamos tener mucha sensibilidad, pero también pues no olvidamos".

La diputada indicó que su opinión no pretende faltar al respeto a la familia del exmandatario.

También te puede interesar... Políticos de luto por la muerte de Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz

"Una no debe hablar mal de alguien que ya no está y no es el caso. O sea, hay que guardar este respeto. La familia debe estar pasando su duelo y no quisiera yo faltarle a nadie, pero desde luego que no sería algo pues que quisiéramos que ocurra.

Finalmente, reiteró que la decisión recaerá en la Junta de Coordinación Política, compuesta por los coordinadores de las distintas bancadas, y pidió que el tema se aborde con responsabilidad.

También te puede interesar... Fidel Herrera: esta fue la vez que el exgobernador se reunió con Mel Gibson

"Yo creo que hay cosas que han marcado la vida de nuestro estado para bien y otras para mal, y que, en ese sentido, pues, rendirle sus honores no creo que sería prudente.