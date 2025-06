En Misantla alertan por pérdida del poder adquisitivo y salida de efectivo del municipio

La inflación, la falta de empleos y la expansión de tiendas foráneas están debilitando gravemente el poder adquisitivo de las familias misantecas, así lo advirtió la contadora publica Teodora Mesa Aparicio, quien alertó que la economía local atraviesa un periodo crítico que ya se refleja en los bolsillos de los ciudadanos.

"En Misantla el poder adquisitivo está bajo, no hay suficientes fuentes de empleo, y eso, combinado con la inflación, nos está afectando mucho, todo está más caro y la gente tiene menos dinero para comprar", expresó con firmeza.

Según la especialista, la proliferación de cadenas comerciales como OXXO, Aurrerá y Soriana está agravando el problema al absorber el capital local y enviarlo fuera del municipio, impidiendo que el dinero circule dentro de la comunidad.

"Estas tiendas foráneas recolectan el dinero que gastamos y lo mandan a otras partes, el efectivo que sale del municipio ya no regresa, y eso también eleva los efectos de la inflación, tenemos OXXOs en cada esquina, facilitan la vida, pero al mismo tiempo nos la encarecen", señaló Mesa Aparicio.

La contadora enfatizó que las pequeñas tiendas locales son fundamentales para mantener viva la economía interna, pues al consumir en ellas el dinero circula entre los mismos ciudadanos, generando una cadena de beneficio mutuo: "Al comprar en negocios locales, ayudamos a que el dinero se quede aquí, en Misantla, es moneda circulante, no se va, eso nos beneficia a todos", explicó.

Además, hizo un llamado urgente a reflexionar sobre los hábitos de consumo, especialmente en momentos de crisis como el actual: "Tenemos que pensar si lo que compramos es realmente necesario, muchas veces queremos aprovechar una oferta de productos baratos, pero desechables, que no nos hacen falta, son productos superfluos, y si no tenemos un capital revolvente suficiente, lo mejor es no adquirirlos", insistió.

Mesa Aparicio cerró su mensaje con una idea contundente: la inflación no se puede detener, pero sí se puede resistir si se toman decisiones conscientes que beneficien a la economía local: "Si queremos que nuestra comunidad tenga futuro, debemos apoyar al comercio local, cuidar nuestros recursos y dejar de alimentar economías que no regresan nada a Misantla."

La inflación golpea, pero el consumo responsable puede convertirse en un escudo comunitario, esa es la lección que deja esta advertencia económica: en Misantla, el dinero que se queda, ayuda a todos, el que se va... no vuelve.