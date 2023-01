Nueva Ley del Tabaco afecta garantías de los mexicanos: Colegio de Abogados

Las nuevas disposiciones de la Ley de Tabaco, que entraron en vigor a partir del 15 de enero del 2023 y que prohíben fumar en espacios públicos, no solo afectan a comerciantes de la industria restaurantera, en donde se contemplan zonas para fumadores y no fumadores, sino que además afectan a las garantías individuales, la libertad de la persona, reconoció el licenciado Gilberto Farías Morales, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas de México.

"Esta nueva disposición afecta a las garantías individuales, la libertad de la persona, el principio de persona, desde luego. Ahora estamos más interesados en el tema de regular la conducta a los fumadores y por otro lado estamos impulsando la regularización de la marihuana, entonces, quién entiende, para mí es más grave el consumo de mariguana que el de tabaco", manifestó.

Lamentó que por un lado se prohíba fumar y por otro lado se impulse la legalización de la marihuana, por lo que, desde su particular punto de vista estimó que se debe de respetar la libertad de la persona.

"En lo particular, como persona, yo creo que se debe de respetar la libertad de la persona, si hay que, en un momento dado regular ciertas actitudes, pero en lo particular yo no comparto el tema, que sí afecta al empresario y hay temas más importantes en el país qué tratar", agregó.

Recordó que ya previamente se han establecido los lugares en dónde y en qué sitios se puede o no fumar.

"En el tema de lugares dónde fumar, ya está establecido, hay ciertas áreas en restaurantes que llega uno y le dicen, área de no fumar, y eso ya está, ya no es necesario más", indicó.

Señaló que hay temas más importantes y urgentes para legislar que el tema del cigarrillo.

"Yo invito a los legisladores de nuestro país, a enfocarse en temas más importantes, que hay, yo creo que tenemos que trabajar mucho en el tema de seguridad pública, en el tema de generación de empleo, en el tema de crecimiento económico, en el tema de educación, yo creo que son temas que interesan mucho para el desarrollo de nuestro México, entonces yo invito a nuestros legisladores que nos centramos en temas de mayor interés nacional", concluyó.

