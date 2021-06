Identifican a dueño del perro que atacó a niño en días pasados en Puerto de Veracruz

Jazmín Hernández, procedió a subir las fotos a Facebook provocando que el dueño del perro se comunicara de inmediato para pedirle que las bajada de la red social, sin embargo la falta de empatía volvió a manifestarse en él al seguir sin mencionar hacerse responsable por los daños provocados por el can.

"Hasta hace poco se quiso poner en contacto conmigo, sin embargo, mandó a sus familiares a hablar conmigo y los rechacé porque tengo que hablar con él directamente. Me pidió que bajara las fotos, yo le dije que eso no estaba en discusión y micho menos el hecho de poner la denuncia pertinente", declaró Jazmín Hernández Montiel, madre del menor.

Jazmín confiesa haberse negado a la petición del hombre ya que asegura, tuvo que haber visto la publicación anterior y no dijo nada hasta ahora que ya sale su foto. Manifestó que no mencionó nada sobre hacerse cargo, tan sólo dice querer disculparse.

Puntualizó que es muy importante continuar con la denuncia ya que vecino le han comentado no es la primera vez que suceden este tipo de percances con el weimaraner, y su dueño no hace absolutamente nada. Detalló que su hijo "Omar", afortunadamente no tuvo mala reacción ante la mordida, y agradeció a la ciudadanía por el apoyo ante el caso.

