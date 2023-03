Hundimiento en colonia Centro de Veracruz pone en riesgo a peatones y automovilistas

¡Qué onda banda jarocha! Espero estén bien a pesar de los corajes que les hacen pasar las calles de Veracruz, pues entre tanto hoyo que hay que esquivar ya no saben ni pa´ dónde hacerse.

Que si son baches o hundimientos, a la flota solo le interesa que las calles sean reparadas, pues para eso paga sus impuestos, pero al Ayuntamiento de Veracruz esto no le importa pues se deslinda de todos los hundimientos tirándole la bolita a Grupo MAS, quien poco interés tiene en atenderlos, acusan vecinos de la colonia Centro.

Y es que resulta que en la calle Vicente Guerrero entre Gutiérrez Zamora y Miguel Lerdo de Tejada, en la colonia Centro, hay un hundimiento al que pareciera ya le van a hacer fiesta de aniversario pues señalan que está desde noviembre del 2022.

Este hundimiento que inició con menores dimensiones se ha hecho cada vez más grande, poniendo en riesgo tanto quienes circulan por este tramo como para los peatones, comentan vecinos.

Colocar un cono naranja para señalizar el hundimiento, es lo único que trabajadores de Grupo MAS han hecho en estos meses y hasta eso, fue luego de que varios automovilistas cayeran en este hoyo, afirma la banda de la colonia Centro.

Uno de los afectados fue don Vidal Delgado quien cuando recién estaba este hundimiento cayó con todo y carro, dañando la llanta y parte baja de la rótula. Indignado por esta situación fue al Ayuntamiento para que le pagaran los daños pero oh sorpresa, resulta que después de tanta tramitología le salieron que el hoyo en cuestión es responsabilidad de Grupo MAS.

"Fui al ayuntamiento porque pensé ´el ayuntamiento es el responsable, yo pago mis impuestos´. Entonces para mucho trámite y que tengo que llevar una acta, fotos, un sinfín de cosas, más que cuando fui al Registro Civil a casarme; al regresar me dijeron que eso no es de ellos, que ese hoyo pertenece a Grupo MAS, entonces yo digo si el Ayuntamiento de Veracruz me dice que no pertenece el hoyo a ellos, entonces de quién es la calle".

Además del tiempo perdido ni el ofrecimiento de reparar la calle y así está desde noviembre.

Por si fuera poco, hace unos días señalan que Grupo MAS fue a reparar también un hundimiento en la misma calle Vicente Guerrero pero a un par de cuadras, pero de este nomás no.

Así la "rápida" respuesta de las autoridades correspondientes. Sigan enviando sus quejas a la línea justiciera que aquí les damos seguimiento. Se me cuidan.