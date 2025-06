¡Otro título para CR7! Portugal es CAMPEÓN de la UEFA Nations League

Desde los once pasos, luego de un épico intercambio de golpes que duró 120 minutos y liderada por su capitán y uno de los mejores jugadores de la historia, la selección de Portugal se proclamó campeona de la UEFA Nations League por segunda vez en su historia.

El combinado luso se enfrentó a la selección de España, con la que igualó por 2-2 en los 90 minutos, para irse a la prórroga, y posteriormente a la tanda de penales, donde todos los jugadores portugueses anotaron sus tiros, mientras que Álvaro Morata falló para la Furia Roja.

El Allianz Arena de Múnich, Alemania, fue testigo de una emocionante final ibérica, que empezó con ventaja para España con el gol de Zubimendi al minuto 21, pero Nuno Mendes respondería para Portugal al 26 para poner la igualdad.

Justo antes del medio tiempo, Oyarzabal volvería a poner en ventaja a España, pero Portugal volvería a encontrar el empate al 61, de la mano de ningún otro que Cristiano Ronaldo, que con 40 años sigue siendo referente para su selección, y para el fútbol mundial.

Tristemente para ´el Bicho´, no logró disputar los 120 minutos del encuentro, pues al filo de los 90 tendría que retirarse del terreno de juego por lesión, pero se confirmó como el protagonista de su equipo en una final internacional.

This is passion ??

Well done Portugal#UEFANationsLeague pic.twitter.com/GFcOvvtl9s