"Hijo, escucha, tu madre está en la lucha"; gritan madres de desaparecidos en Veracruz (+Video)

Mamás, hermanas, tías, hijas e hijos y algunos papás de personas desaparecidas marcharon este 10 de mayo por calles del puerto de Veracruz.

Vestidas con la playera de la imagen o ficha de búsqueda de su familiar desaparecido y portando lonas, el contingente integrado por los colectivos Unidos por la Paz, Justicia y Dignidad Veracruz y Red de Madres de Desaparecidos partieron del tranvía del recuerdo hasta el monumento a Venustiano Carranza en el malecón de Veracruz.

"Únete, únete, que tu hijo puede ser", "Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos", "Veracruz grita: Justicia", "Hijo escucha, tu madre está en la lucha", fueron algunas de las consignas que se escucharon a lo largo de esta marcha.

Nuevamente las mamás de personas desaparecidas salieron a las calles para exigir a las autoridades avances en las investigaciones, celeridad en los trámites para realizar búsquedas en campo y en la identificación de restos.

"Esta marcha es con motivo de visibilizar que nos faltan muchos y que no se están buscando a nuestros familiares, y que por amor a ellos seguimos aquí en pie de lucha para seguir buscándolos", dijo María de Jesús López del colectivo Unidos por la Paz Veracruz.

Aseguró que no hay interés por parte de las autoridades en buscar a sus familiares desaparecidos en especial en los casos de larga data.

"No ha habido respuestas, en los casos no hay investigaciones, más de los casos de larga data que tienen más de 12 años que ya han sido desaparecidos. No hay una línea de investigación, ya están archivados muchos de esos casos.

"Yo creo que desde hace mucho tiempo hemos perdido la fe y la esperanza de que ellos hagan su trabajo como debe de ser", dijo.

Aseguró que las desapariciones continúan en el estado de Veracruz, pese a los cambios de gobiernos y de fiscales. El caso más antiguo qué hay en el colectivo Unidos por la Paz, es del 2009 y el más reciente es de Bianca Giselle López Almendra, en enero 2023 registrado en Orizaba.

"No se están buscando, si se pierde una persona no la buscan en vida y lo importante es que la busquen en vida, se han enfocado más a las fosas clandestinas, las cuales también, las fosas nada más van, abren y no vuelven otro día más que un día a ver qué realmente sea una fosa y no se le da tampoco el seguimiento".

El contingente avanzó por la avenida Independencia hasta Mario Molina donde se incorporó para seguir por Insurgentes Veracruzanos, hasta llegar a la explanada frente al Faro de Venustiano Carranza donde realizaron el pase de lista de sus familiares desaparecidos.

Fotos: Myriam Serrano.

/ct