Falta información turística sobre la ciudad de Veracruz: Asociaciones Civiles

A Veracruz todavía le falta mucho para estar de vuelta en la total normalidad después de la pandemia del Covid y hay mucho trabajo por hacer para que el servicio turístico sea de cien, aseveró Guillermo Macías Lagunes, secretario general de Asamblea Permanente de Asociaciones Civiles con la Comisión de Cultura y Turismo.

Lo primero es brindar información al visitante porque llega, ve el centro, el malecón y no sabe qué hacer y nadie sabe explicarle, dijo.

Resaltó que la fortaleza de San Juan de Ulúa ha recuperado los flujos de visitantes casi al nivel de antes, como se vio desde la Semana Santa; además de congresos, actividades deportivas y el Festival de la Salsa.

"Esperamos una buena afluencia de paseantes para el Carnaval de Veracruz; y hay ciertos segmentos que irán a visitar San Juan de Ulúa; y esperamos las vacaciones de verano, y ya están arreglando después de tantos años el acceso a la fortaleza de San Juan de Ulúa", señaló Macías Lagunes.

Hizo hincapié en que falta información turística sobre la ciudad de Veracruz y el estado de Veracruz.

AÚN FALTA

El representante de guías de turistas dejó en claro que aún no se puede decir que Veracruz ya está en la normalidad absoluta como era antes de la pandemia del Covid y todavía hace falta trabajar para alcanzar los niveles de antes y seguir creciendo.

"No, no, sí es exagerado: aún no, considerando los cánones, porque lo hemos platicado con los compañeros. Hace unos años en estas fechas era una afluencia de paseantes a diario, sin distinción de ser día feriado o Semana Santa, no, nada que ver.

"Se perdió ese proceso; incluso nos hemos puesto a reflexionar que se ha dado un cambio drástico en la situación turística porque hay una desinformación muy compleja, ni la Secretaría de Turismo a nivel federal hacen promoción en medios de comunicación ni la Secretaría de Turismo del gobierno del estado, jamás hayan hecho una promoción", lamentó Macías Lagunes.

Confió en que Veracruz sí volverá al nivel que tenía antes del Covid, pero recalcó que se debe trabajar mucho.

/ct