Exigen destitución de directora en esta escuela de Veracruz

Al grito de fuera la directora, fuera la directora de manifestaron alumnos y padres de familia de la escuela Alfonso Arroyo Flores, quienes este día no pudieron ingresar al plantel pues la directora cambió el candado del portón y no acudió a abrir la puerta para que los niños tomarán sus clases.

"No vino la directora a abrir la escuela para que los niños entraran a clases ya que tuvo motivos personales, a la directora le vale un cacahuate la educación de nuestros niños", afirmó Agustina Miñón Morales, una de las madres de familia afectada.

Indicó que el viernes tuvieron un problema con un maestro de danza, que es pagado por los padres de familia para que los niños tengan una clausura digna, sin embargo, la directora canceló el evento de fin de curso como "castigo" a los niños.

Además, humilló a un niño de 7 años al sacarlo de la escuela y cerrarle la puerta, aseguró la entrevistada.

"Tiene actitudes agresivas con todos, de 6 años a la fecha ha bajado la matrícula escolar, pasó de 300 a poco más de 50 estudiantes, los maestros son muy buenos pero la directora es muy mala por lo que queremos la destitución", aseveró.

Dijo que no hay intendente y les hace falta un maestro, entre otras muchas necesidades.

"No deja avanzar a la escuela, doña Teresita, una mamá que ya se fue, donó un domo y la directora no lo quiso, queremos avanzar con la escuela, pero la directora no nos deja, hay muchas carencias, a la escuela de la han robado y ella no hace nada no le importa nada de educación de los alumnos", dijo.

/ct