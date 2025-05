Netflix: series, películas y documentales que llegan a la plataforma en junio

Actualmente las plataformas de streaming como Netflix se han convertido en uno de los servicios más vistos y usados en México, debido a que se puede acceder a cientos de películas, series, documentales y más contenido que se actualiza de manera regular.

Por esta razón, Netflix que es la plataforma que tiene más suscriptores en el país tendrá estrenos imperdibles para junio de 2025, y las novedades seguro te atraparán. Ya que a la plataforma llegan nuevas temporadas de tus series favoritas y películas muy esperadas.

¿Cuáles son los estrenos para junio en Netflix?

Como bien sabes, el catálogo de Netflix se actualiza cada cierto tiempo, lo que hace que sus suscriptores se mantengan, ya que hay contenido para todo tipo de público, desde romance hasta documentales, pasando por la acción y el terror.

Y con el inicio del verano, la plataforma trae estrenos imperdibles para su público, este será el nuevo contenido en junio:

Series

El Juego del Calamar- tercera temporada

La historia continúa con el jugador 456 desafiando al líder del juego tras una pérdida devastadora, marcando el cierre de la serie más vista en la historia de Netflix.

¿Cuándo? 27 de junio.

Ginny y Georgia- tercera temporada

Veremos las consecuencias del juicio de Georgia afectan profundamente la dinámica de toda la familia.

¿Cuándo? 5 de junio

Sin piedad para nadie- primera temporada

El thriller criminal narra la historia de un excriminal en busca de respuestas sobre la muerte de su hermano.

¿Cuándo? 6 de junio

Otros títulos en series en la plataforma son:

FUBAR, segunda temporada (12 de junio) Rosario Tijeras, cuarta entrega (18 de junio) El reality America's Sweethearts, segunda temporada, sobre las porristas de los Dallas Cowboys. Olympo, un drama deportivo (20 de junio)

Cine en Netflix

K.O.

Película de acción protagonizada por Ciryl Gane que sigue a un luchador de artes marciales mixtas tras una tragedia accidental en el ring.

Estreno: 6 de junio

Harta

Ecolapso emocional de una madre trabajadora que toma una drástica decisión

Estreno: 6 de junio

Mikaela

Cinta que presenta un robo violento en medio de una tormenta de nieve.

Estreno: 6 de junio

Nuestros tiempos

Dos físicos de los años 60 quedan atrapados en el año 2025 tras investigar agujeros de gusano.

Estreno: 11 de junio

Documentales

Shaquille O'Neal y Reebok llega el 4 de junio.

"Fiasco total: La tragedia de Astroworld"

Recoge testimonios de sobrevivientes, paramédicos y organizadores sobre el evento de 2021 que dejó múltiples víctimas.

Estreno: 10 de junio

"El caso Air Cocaine"

Aborda casos reales de tráfico de drogas

"Titan: El desastre de OceanGate"

Aborda la trágica expedición al Titanic

Estreno de ambos: 11 de junio

Eventos en vivo y contenido familiar

En junio llegan dos grandes eventos de la WWE: "Money in the Bank" el 7 de junio y "Night of Champions" el 28 de junio, disponibles en directo en la plataforma.

Para los niños, "Los padrinos mágicos: Un nuevo deseo" que regresa el 12 de junio con nuevas aventuras mágicas, y "Horizontes Pokémon: En busca de Laqua – Parte 3" llega el 27 de junio.