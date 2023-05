Convento de Jesuitas en Veracruz está enterrado entre basura y escombros

Hola mis carnales, hoy sí estoy bien peído, como agua para chocolate nomás de ver hasta dónde llegan la indiferencia y el desprecio hacia la historia y el patrimonio histórico de mi amada y sufrida ciudad de Veracruz.

Figúrense ustedes que el antiguo Convento de la Compañía de Jesús o de los Jesuitas, que abarca la mitad de la manzana rodeada por las calles Zaragoza, Serdán y Landero y Coss, una joya histórica, se esfuma al paso de las décadas debido a la indiferencia de sus propietarios, porque hay que decirlo, es una propiedad privada o particular, no le pertenece al gobierno.

Dicen los estudiados que ese Monumento Histórico (así, con letrotas mayúsculas, aunque sea de un particular) es de todos los veracruzanos y mexicanos porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo tiene catalogado como Monumento Histórico desde el sexenio de Vicente Fox Quesada, aquel expresidente bronco. Y por lo tanto debería estar bien restaurado para que lo visitaran los turistas.

Ajá, sí, cómo no. Y su nieve de qué la quieren?

La mera verdad es que ese inmueble, como también llaman a las edificaciones, parece un mueble (sin el 'in') que a todos les estorba y que nadie quiere, pero tampoco se deshacen de él ni lo venden ni lo restauran como Dios manda.

Dicen los estudiados (no como yo, que a duras penas deletreo mi nombre), que ese edificio lo construyeron en los años 1600 cuando México no era un país independiente, sino el Virreinato de la Nueva España, para los frailes jesuitas y que cuando los expulsaron, en 1767 se entregó a la Orden de los Agustinos y desde entonces fue el Convento de San Agustín.

Pero a mí qué me importa de cuáles frailes o monjes fue? Da lo mismo, ahora está en el peor abandono.

Al menos cuando tenía sus billares en la esquina de Serdán y Landero y Coss y su bar en la esquina de Serdán y Zaragoza tenía un ambiente chido y tranquilo.

Pero mis carnales, lleva más de dos décadas en abandono y a sus dueños les vale gorro, sí, les vale gorrión que se caiga a pedazos, que el techo ya no esté y que los menesterosos y otros que viven en la ilegalidad se metan por las noches a hacer de las suyas. Ay nanita!

Es un peligro caminar por la avenida Landero y Coss por las noches, no sea que las jaloneen y las arrastren hacia adentro del exconvento donde hoy conviven demonios y cornudos.

Y que no vengan a tapiarlos con tablas ni con muros de bloques que cualquiera derriba de una patada.

Gasten. Inviertan. No sean codiches!!! Y si no quieren invertirle dinero entonces dónenlo a ver a quién, pero no dejen que se pierda la historia.

Sale, mi flota, mis carnales. No me dejen solo, vamos a hacerle su mitote a esos propietarios indolentes!!!

Fotos: Heladio Castro | IMAGEN DE VERACRUZ