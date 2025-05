¿Por qué el 4 de mayo es considerado el Día de Star Wars? Te contamos

La serie de películas de Guerra de las Galaxias, o por su nombre original ´Star Wars´, se han vuelto una saga de culto con millones de fans alrededor del mundo y que, por si no lo sabías, tiene su propio día: hoy, 4 de mayo.

Es así como cada 4 de mayo los fanáticos del universo creado por George Lucas comparten memes en redes sociales, deciden "maratonear" con las películas de la saga y asisten a eventos disfrazados de los personajes más icónicos de las mismas; pero, ¿por qué se eligió esta fecha?

El origen del "May the 4th"

Resulta que la forma en inglés de decir la fecha de hoy, "May the 4th", es fonéticamente similar a la emblemática frase que aparece en las películas: "May the Force be with you" (Que la Fuerza te acompañe).

Lo que inició como un divertido juego de palabras en inglés se convirtió en una efeméride "oficial" ara los fans, que rinden homenaje a la saga de las formas mencionadas, y la propia Lucasfilms (posteriormente Disney tras su adquisición en 2012) comenzó a aprovechar esta fecha para promover contenido exclusivo y anuncios especiales.

Actualmente, la plataforma Disney+ suele estrenar series o documentales relacionados con la saga, y los eventos temáticos o artículos relacionados no pueden faltar en los espacios públicos.

Sin embargo, te sorprenderá saber que la primera vez que se utilizó la frase que dio origen a la celebración, ni siquiera existía internet.

Fue el 4 de mayo de 1979, cuando Margaret Thatcher asumió como primera ministra del Reino Unido. El Partido Conservador publicó un anuncio en el diario London Evening News diciendo "May the Fourth be with you, Maggie".

La ocurrencia encantó a los fans de aquella época muy, muy lejana (como la galaxia), que desde entonces acuñaron la fecha hasta que la era digital y de las redes sociales permitieron su viralización.

Si eres fan de Star Wars, es un momento excelente para que revivas y expreses tu pasión por la saga y sus personajes.

¡Que la Fuerza (y el 4 de mayo) te acompañe!