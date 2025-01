Elecciones 2025: Reacciona Juan Javier Gómez Cazarín a virtual candidatura de su hermano

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, se pronunció sobre las aspiraciones de su hermano, Luis Alberto Gómez Cazarín, quien buscaría ser el abanderado de Morena por la alcaldía de Hueyapan de Ocampo.

"Le digo que no estoy de cuerdo con su candidatura, lo voy a hablar de manera personal con él; no lo puedo mandar pero no estamos de acuerdo", señaló, afirmando que tiene sus ideales ´bien establecidos´ respecto a que familiares directos busquen cargos públicos.

En ese sentido, el también exdiputado local sentenció: "Que nadie se cuelgue de mi nombre, ni del puesto que estoy ocupando. Nosotros estamos acostumbrados a hacer campañas bien".

Cabe recordar que Luis Alberto Gómez Cazarín, hermano del hoy funcionario federal de Bienestar, presentó su registro como aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de Hueyapan de Ocampo, al sur de Veracruz.

Dicho cargo lo ocupa actualmente Juan Gómez Martínez, padre del actual delegado, Juan Javier Gómez Cazarín y de Luis Alberto.

La presidenta Claudia Sheinbaum ya ha expresado en varias ocasiones su postura en contra de que los puestos de elección popular sean ´heredados´ por familiares, ante lo cual ya se estaría preparando una reforma de ley.

Con información de Miguel Cabrera