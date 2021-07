'Diputado hace a la comisión legislativa, no al revés': Hernández Espejo

Ella ganó la curul abanderada por el partido Movimiento Regeneración Nacional, pero su trabajo político viene desde hace más de dos décadas en la izquierda veracruzana; y el periodístico viene desde antes, aunado a la docencia a nivel universitario.

Hoy, como diputada federal electa y a unas semanas de que rinda protesta en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, se declaró preparada para trabajar en las comisiones legislativas que habrán de corresponderle.

Por su trayectoria como periodista, como regidora en el ayuntamiento 1998-2000 de Veracruz y hasta inicios de este año como delegada de Programas Sociales en el gobierno federal, se identifica mucho con los temas de desarrollo, pero también con otros que son medulares de la ciudad de Veracruz, como el centro histórico y todo lo relacionado con ese rubro; y lo inherente a la vivienda y calidad de vida de los sectores populares, pues resaltó esa deuda social con las familias de menores recursos.

También se identifica con temas de género, justicia social, acceso a servicios; así como a los que tienen que ver con programas sociales, manejo y fiscalización de recursos.

No obstante, dejó en claro que ella pondrá todo su empeño en las comisiones en las que sea integrada pues dijo que un legislador debe trabajar en donde le toque y demostrar que buscó la curul para servir y no para servirse de ella.

"A mí las comisiones que me interesan mucho por el perfil y por el cargo que obtuve últimamente, de Desarrollo Social, es un cargo donde precisamente se trabaja con la gente en los programas sociales, eso me gustaría mucho. Otra comisión que me gustaría mucho es la de Cultura, porque tenemos aquí un tema importante, que es el centro histórico de Veracruz, y que urge rescatar.

"Otro tema es el de la vivienda. En el distrito 4 me he topado con un gran problema de vivienda. La gente no tiene recursos y vive en condiciones muy precarias: hay viviendas que se le están cayendo casi encima a la gente; me gustaría también mucho trabajar en ese tema.

"Trabajaré en donde me toque estar. Creo que la comisión, el trabajo legislativo brilla precisamente por lo que tú hagas por los ciudadanos, no tanto por la comisión, finalmente. La comisión no hace al diputado, sino que el diputado es quien hace su trabajo", aseveró Hernández Espejo.

Cabe recordar que Rosa María Hernández ha ejercido el periodismo radiofónico y escrito; ha sido docente en la Universidad Veracruzana; regidora en la administración municipal de Francisco Ávila Camberos; delegada federal de Programas Sociales y activista social.

