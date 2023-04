Denuncian cobros excesivos de "franeleros" en zonas de playas de Veracruz

Como cada temporada de vacaciones, turistas y locales se han quejado porque franeleros no los dejan estacionarse cerca a la playa Villa del Mar o de algún lugar público sin antes pagar entre 50 a 150 pesos por el lugar.

En redes sociales se hicieron virales varias quejas donde los turistas exhiben los abusos que sufren por parte de estas personas que condicionan un cajón de estacionamiento en la zona de restaurantes.

Tal es el caso de turistas provenientes de la Ciudad de México, quienes aseguran que al no querer pagar la cuota, los franeleros amenazan con no hacerse responsables de cualquier situación que le suceda a su unidad.

"El otro día nos estacionamos cerca de las palapas y uno de los chavos que cuidan ahí nos comentó que había que rentar el lugar, si no ellos no cuidaban la zona y no se hacían responsables de cualquier cosa"

"Mejor decidimos estacionarnos más lejos, aunque caminamos más", comentaron

Algunos dueños de las palapas también reconocieron el abuso del que turistas sufren por parte de prestadores de servicios turísticos y franeleros; meseros han tenido que intervenir para impedir el cobro, ya que aseguran, tránsito hace caso omiso.

Cabe recordar que personal de tránsito invitó a las personas a reportar estos hechos en cualquiera de los módulos que se encuentran sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho y zona de playas.

Foto: Miguel Cabrera.

/ct