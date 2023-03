¡En pleno marzo! Siguen dejando tirados arbolitos de Navidad en calles de Boca del Río

¡Qué onda pachis! Este día la línea justiciera atendió el reporte de vecinos de la calle Mar Cantábrico, en el fraccionamiento Costa Verde, en Boca del Río.

Resulta que a un cristiano no le fue suficiente el mes que estuvo habilitado el centro de acopio de arbolitos navideños en el municipio boqueño, el cual por cierto estuvo a unas cuantas cuadras de donde fue dejado en plena banqueta este arbolito.

Deberás compas que por más que cada año hay centros de acopio para dejar ahí los arboles naturales para que sean trasformados en composta y darle así una correcta disposición final, neta que todavía hay flota a la que no más no le entra la conciencia ambiental.

Vecinos reportan que un buen día amanecieron con este arbolito navideño abandonado en la banqueta, justo afuera de una propiedad sin habitar que está cercada con láminas y una malla, donde además de la basura que hay, vino a acumularse este árbol.

El lugar donde se encuentra este arbolito es la calle Mar Cantábrico entre Costa Azul y Calzada Costa Verde, en el fraccionamiento Costa Verde.

Los vecinos esperan que la autoridad les haga el paro de llevarse este arbolito que de continuar ahí terminará hasta siendo arrastrado por el norte o cuando vengan las lluvias.

Y pa´ la flota que anda comprando arbolitos navideños naturales, así como se dan el tiempo de ir, comprar y llevarlo a su casa para adornar su casa, también dediquen unos minutos para llevarlos al final de las fiestas a un centro de acopio, miren que este año me tope y a la línea justiciera nos reportaron varios arbolitos abandonados en sitios donde no más no.

Banda sigan enviando sus quejas a la línea justiciera, se me cuidan.

/lmr