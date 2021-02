Cruz Blanca ya cuenta con instalaciones y servicio de urgencia médica, afirman

La Cruz Blanca ya cuenta con instalaciones y equipo para empezar a atender urgencias médicas, sin embargo aún están en busca de una ambulancia para poder brindar el servicio completo y con las condiciones ideales, dieron a conocer en rueda de prensa José Luis Rodríguez Sánchez, Secretario del Trabajo de la Confederación de Trabajadores y Campesinos del Estado de Veracruz; Raúl Campos Rendón, presidente de la Coalición de Pescadores Transportistas y Colonos y Gumersindo Hidalgo Gómez, empresario transportista.

Río Pánuco 565 entre Río las Palmas y Río Los Olmos en Lomas de Río Medio es el lugar donde se encuentran las instalaciones de La Nueva Delegación de la Cruz Blanca, adelantó Campos Rendón.

"Únicamente requerimos que nos den fuerza con una ambulancia, alguien que pueda donar, para poder trasladar a los pacientes y poder sacar adelante este proyecto", dijo.

agregó que además de los compañeros, detrás de este proyecto los respalda una gran mujer, muy trabajadora que es la licenciada Cinthya Lobato.

"En cuanto contemos con la ambulancia iniciaremos las operaciones, lo más pronto posible, sin cobrar un solo peso, vamos a trabajar como cuándo inició la Cruz Roja, que estaba trabajando muy bien, nada más llegó don Gerardo Poo y él fue quien echó a perder esa delegación, yo no entiendo por qué ese señor llegó al patronato, únicamente llegó a perjudicar al pueblo", aseveró.

Reconocieron que en la Cruz Blanca no les interesa si el accidentado o el enfermo tiene o no tiene dinero.

"Nuestro deber es servir a apoyar, hace unos días que nosotros hicimos una caravana de taxista se nos acercó una patrulla, los patrulleros dijeron que efectivamente cuando se trata de recoger a un vagabundo la Cruz Roja argumenta que no tiene ambulancias, y les ha tocado los recoger gente que está convulsionando, pero como no tiene los recursos, la Cruz Roja no lo recibe, entonces ellos, en las patrullas, los tienen que llevar al Hospital Regional", detalló.

Agradeció el apoyo de Carlos Arauz, presidente de los Transportistas quien ofreció el servicio de taxi gratuito para trasladar a enfermos (que no tengan Covid-19) a la Cruz Blanca, en lo que logran conseguir una ambulancia.