consumo_de_refresco_es_un_lujo:_veracruzanos

"Mi consumo es de dos refrescos al día, en la comida y la cena, ya en el desayuno si me tomo un juguito de naranja o verde, todo el día estoy en el puesto y se siente demasiado el calor. Consumo los refrescos que incluyen agua mineral porque saben menos dulces" dijo Francisco Nicolás Rosas, vendedor ambulante.

"Diario tomo refresco, aunque sea un vasito pero diario. Hace mucho calor y más para nosotros que tenemos los puestos aquí casi a lado de los camiones, es necesario" Eulogio, vendedor ambulante.

Últimamente ha incrementado notoriamente el precio de los refrescos, situación por la que algunos ciudadanos se han visto obligados a dejar de consumirlos.

"Yo me dedico a la albañilería, somos los que más consumimos, y antes me tomaba 3 refrescos de tres litros diario, en el desayuno, la comida y la cena, pero ahora ya ningún día porque la situación está muy difícil y comprar ahorita un refresco de 2 litros es un lujo, lo que me gasto en eso lo puedo ocupar para pagar mi pasaje mejor" detalló Mateo Chacón, Albañil.

Desafortunadamente y de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el 7% de los fallecimientos anuales en adultos mexicanos se atribuyen a las bebidas azucaradas. A finales de 2019, un grupo de investigadores del INSP y la Universidad de Tufts, publicaron un estudio en el International Journal of Obesity para actualizar qué porcentaje de las muertes podrían atribuirse al consumo de estas. Los datos provinieron de fuentes como la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 y estadísticas del INEGI, revelando que el 19% de las muertes por diabetes, eventos cerebrovasculares, y cánceres relacionados con obesidad fueron atribuibles a las bebidas azucaradas.

Además de que, del total de las muertes por todas las causas en adultos de 20 años en adelante el 6.9%, equivalente a 40,842 fallecimientos, se pueden atribuir a la ingesta de estas bebidas.