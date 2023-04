Gran inicio de Serie de Coloquios Conmemorando los 500 años del Escudo de Veracruz

De acuerdo al programa, este día sábado 29 de abril, en punto de las 10:20 horas fue inaugurada la Serie de Coloquios Culturales Conmemorando los 500 años del Escudo de Veracruz, por el presidente de la Fundación de la Crónica de la Veracruz, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, quien dio la bienvenida a los invitados al recinto Museo Naval México, donde se realiza esta actividad.

Ante la presencia de invitados especiales, representantes de organismos empresariales y medios de comunicación, el también escritor, destacó la importancia histórica del municipio y primer puerto de América Latina, Veracruz, al que calificó como "sobrado de historia".

"Dice Edi Martínez, Presidente de Canaco, que Veracruz está sobrado de historia y tiene mucha razón, porque aquí se gestaron muchos movimientos históricos, por lo que hacemos este tipo de proyectos y quiero agradecer a la Secretaría de Marina todo el respaldo que ha dado a esta serie de coloquios culturales.

Finalmente reconoció que es muy importante que la gente conozca la historia de Veracruz, pues quien no conoce de su historia y no conoce de su cultura no la estima y no la protege.

"Si supiéramos más de nuestra historia cuidaríamos más nuestra ciudad, nuestros camellones, nuestro Histórico, porque yo siempre lo he dicho, y lo decía Víctor Gardoqui, nuestro homenajeado en este Coloquio, si quieres conocer el centro histórico tienes que caminarlo y admirar todas sus bellezas", aseveró.

Fotos: Olivia Hernández.

/ct