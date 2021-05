Colectivos de desaparecidos marchan pacíficamente en el Puerto de Veracruz

Ahí colocaron fotografías y solicitaron el apoyo de la comunidad para encontrar a sus hijos, esposos y demás familiares cuyo paradero se desconoce.

Dijeron que no tuvieron nada que festejar el 10 de Mayo y por el contrario luego de la parte álgida de la pandemia del coronavirus reactivarán las brigadas de búsqueda.

La señora Vicenta Martínez Castro explicó que su hijo Ulises Villagomez Martínez desapareció en 2014 y a la fecha desconoce dónde y cómo.

La última vez que tuvo contacto con él fue el 11 de octubre de ese año cuando se encontraba en Plaza Américas comprando un regalo.

Interpuso la denuncia y al día de hoy no sabe de él.

"El auto apareció en la Academia de Policía de El Lencero. Su auto ahí fue localizado pero no me han dicho nada. Estamos en las investigaciones. Es muy doloroso para mi porque no hay nada que celebrar porque hace 39 años Dios me dio la oportunidad de ser madre por segunda vez y en lugar de ser alegría hoy es tristeza".

Señaló que hasta que tenga vida continuará buscando a su hijo, pues a más de seis años las autoridades no le reportan avances.

Participaron en las actividades del 10 de Mayo los Colectivos Solecito, Justicia y Dignidad Veracruz y Unidos por la Paz Veracruz.

En la Macro plaza del Malecón realizaron un tendedero de desaparecidos, pase de lista de los ausentes, cadenas humanas, oraciones y pronunciamientos para demandar justicia y hallar a sus seres queridos.