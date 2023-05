Cierran calles por grabación de película Cocodrilos en Veracruz

El equipo de producccion de la película mexicana 'Cocodrilos' que se realiza en el Puerto de Veracruz, dió a conocer el cierre de diversas vialidades en la Colonia Reserva Tarimoya II del 16 al 20 de mayo de 2023.

Señalaron que las grabaciones de sus siguientes escenas se realizarán en la vivienda situada en Aguacate esquina Mangle Lote 3 Manzana 35 de la Reserva II, para lo cual ya cuentan con los permisos correspondientes del municipio y la delegación de tránsito.

Informaron que llegarán las unidades de producción a la periferia para llevar a cabo su labor, por lo cual garantizaron que se respetaran las entradas a las cocheras de los vecinos para que puedan realizar sus actividades diarias.

No obstante, informaron que desafortunadamente sí habrá algunos cierres de las siguientes vialidades durante algunas horas Aguacate esquina Jinicuil, Cacao esquina Mangle, Cacao esquina Coco.

Estos cierres se realizarán en los siguientes horarios, El Martes 16 de mayo de 10:00 a 19:00 hrs, el Miércoles 17 de mayo: de 14:30 a 00:00 hrs, el Jueves 18 de mayo de 00:00 hrs. a 5:00 am y de 15:30 a 00:00 hrs, el Viernes 19 de mayo de 00:00 hrs. a 5:00 am y de 16:30 a 00:00 hrs, para cerrar el Sábado 20 de mayo: 00:00 hrs. a 6:00 am.

Por otro lado, la casa productora Protopictures solicitó autorización a los vecinos para regalarle algunos premios a las mascotas de los alrededores cerca de su locación para que el equipo de producción pueda mantener la mayor cantidad de silencio posible.

Por último, agradecieron a los habitantes de la zona con el siguiente mensaje: "Agradecemos de antemano su apoyo para lograr el éxito de nuestro rodaje y convivir en armonía con los vecinos de la zona. Estamos seguros de que el valor histórico, visual y de contenido en esta película, permitirá que "Cocodrilos" se convierta en un proyecto memorable y de gran atracción al público. "Para cualquier detalle nuestra Gerente de locaciones estará atenta: Mandar mensaje con el tema Vecino AGUACATE al 2291178284".

