Comida asiática, la sensación en la Expo MAC 2022 en Boca del Río

Entre los diversos participantes de la Expo MAC 2022, se encuentran locales con parches, playeras, abrigos y figuras coleccionables de los personajes más populares de las series y mangas japonesas. Sin embargo, los stands con alimentos son igual de buscados que el resto.

Uno de ellos es Bowman, local que ofrece gran variedad de productos de origen asiático que se han popularizado a raíz de las apariciones en las series animadas y el uso o significado que para cada personaje tiene particularmente.

"Yo vengo desde la Ciudad de México y me he dedicado a la venta por 12 años. Es la segunda ocasión que me toca venir a Veracruz, pero nosotros como Bowman buscamos estar presentes en cada Expo que se organiza, nos trasladamos constantemente para garantizar nuestra presencia en cada evento", reveló Hugo Martínez, encargado del local Bowman en la Expo MAC 2022.

En el local de Bowman, podrán encontrar sopas instantáneas picantes, populares en el continente asiático gracias a las series coreanas y japonesas; igualmente, destacan los chocolates, bebidas gasificadas, dulces ácidos, e incluso grageas con personajes reconocidos de series como Los Simpson y Pokémon.

"A decir verdad, he visto que cada uno de los productos tiene su público, digamos. Algunos chicos vienen directamente buscando bocadillos como los panes tipo bollitos con chocolate o los palitos de galleta. Todos los productos se venden con la misma demanda.

"En parte, esto se debe a la popularidad de las series y las películas animadas. Hay algunas que ya no reconozco, no son de mi 'generación', pero las voy identificando por los chavos. Luego llegan buscando algún dulce o bebida que salió en 'equis' serie, y ya me van contando como de qué trata", agregó Hugo.

Al igual que Bowman, el resto de los locales continuarán ofreciendo sus productos en la Expo MAC 2022, la cual culminará este domingo 18 de diciembre. Cabe recordar que los horarios comprenden desde las 10:00 hasta las 20:00 horas; la entrada tiene un costo de 150 pesos para el público en general y 100 pesos para los cosplayers (asistentes caracterizados como algún personaje).

