¿Qué es la Vigilia Pascual? Iglesia de Orizaba se prepara para celebrarla

La Iglesia Católica conmemora esta noche la Vigilia Pascual, considerada "la madre de todas las vigilias" como parte del cierre del Triduo Pascual, señaló el padre Helkyn Enríquez Báez, vocero de la Diócesis de Orizaba.

Durante esta celebración litúrgica, que marca el paso de la oscuridad a la luz, se recuerda el acontecimiento central de la fe cristiana: la resurrección de Jesucristo.

"Es la victoria sobre la oscuridad, sobre la muerte, sobre la violencia, lo que da sentido a nuestra existencia y da identidad al cristianismo", expresó.

El sacerdote explicó que, desde el inicio de la Vigilia Pascual, los distintos signos litúrgicos anuncian que se vive un momento especial, donde los fieles son llamados a renovar su encuentro con un Jesucristo vivo.

"No un Cristo muerto, no anquilosado, no rutinario. Un Jesucristo vivo que da sentido a nuestra existencia, que renueva nuestras comunidades y que puede transformar nuestra sociedad", añadió.

El vocero diocesano citó a San Pablo, quien afirmó que "si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe", recordando así que la Pascua es el corazón de la fe cristiana.

Finalmente, señaló que esta fiesta prepara a los fieles para celebrar con alegría el Domingo de Pascua, renovando la esperanza y fortaleciendo el compromiso de vivir en una sociedad más justa, renovada y con sentido espiritual.