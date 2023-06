Carnaval de Veracruz será exitoso si todos ayudan; hay que ser realistas

La conurbación Veracruz-Boca del Río aún no se libera del fantasma de la delincuencia, sobre todo en delitos de bajo impacto, pero es posible tener un carnaval relativamente tranquilo si se habla con la verdad al turista que vendrá la próxima semana, aseveró el analista político y económico, Arturo Mattiello Canales.

A unos días de las fiestas carnestolendas, consideró fundamental decir lo que ocurre, en su justa dimensión, sin magnificar los problemas pero sin minimizarlos, sin exagerar pero sin desdeñar la realidad que viven los habitantes de esta gran conurbación.

"Veracruz, Boca del Río y la Riviera Veracruzana están desafortunadamente bajo asedio de grupos delincuenciales; sin embargo observamos que la Policía y las fuerzas armadas mantienen aún el control de la seguridad pública.

"El problema se observa en los delitos de bajo impacto, causados por la delincuencia común, entre los que figuran los robos, fraudes, extorsiones y otros", señaló Mattiello Canales.

Dejó en claro que no habla de caos ni de una tierra sin ley en esta gran conurbación, sino de que se debe hablar con la verdad, no venderle una ficción al visitante y por el contrario, mostrarle la realidad en vez de mentirle con falsas bondades, para que no esté engañado y sepa que debe cuidarse pero divertirse, porque a eso viene.

"Creo que si se informa al turista de que no baje la guardia durante los festejos, entonces tendremos un carnaval benigno en materia delictiva; al menos eso espero", puntualizó Mattiello Canales.