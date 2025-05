Mixtla de Altamirano, foco rojo por violencia electoral, advierten

El municipio de Mixtla de Altamirano es un foco rojo para las próximas elecciones municipales, pues desde que iniciaron las campañas se han tenido varios incidentes entre los candidatos del Partido del Trabajo, Crispín Hernández Sánchez, y la abanderada del Partido Revolucionario Institucional, Celia García Rodríguez.

De acuerdo con Hernández Sánchez, el primero de junio puede haber violencia en el municipio.

"Estamos seguros de que eso puede suceder. De mi parte yo, mi gente, mis seguidores, los voy a tener tranquilos porque me gusta la paz, me gusta la tranquilidad, no soy un generador de violencia", apuntó.

El candidato del PT a la alcaldía aseguró que tiene mucha aceptación en todo el municipio, en las 43 comunidades y los cuatro barrios, pero en los días que se llevan de campaña ha sido víctima de acoso por parte de los seguidores de la candidata del PRI.

Indicó que los simpatizantes de Celia Rodríguez lo han atacado, pues por ejemplo en las noches no lo dejan entrar a los barrios y comunidades y le tapan los caminos, pese a que su labor proselitista la puede ejercer en cualquier momento mientras sea época de campañas.

Comentó que hay gente que lo invita a visitarlos en las noches, pero a él lo han tenido que "rescatar" elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Indicó que debido a que desde el primer minuto de la campaña fue víctima de un atentado, el PT solicitó seguridad, por lo que es acompañado por elementos estatales, lo mismo que su contrincante del PRI.

Sin embargo, en las redes se han hecho señalamientos de que lo acompaña gente armada y que son pistoleros y hasta personas de organizaciones criminales, lo cual, dijo, no es cierto.

Acusó a los militantes y simpatizantes priistas y a algunos del PAN de ser generadores de violencia, pues los señaló de haber quemado una camioneta a un conocido empresario e incluso de haber asesinado a un militante de Morena en el 2017.

"Yo para mi municipio lo que quiero es paz, tranquilidad, y lo he estado demostrando, porque no he hecho un grupo de choque.

"Yo, si quisiera hacer lo mismo, a cientos de seguidores los uno y vamos a atacar, pero yo no soy así, quiero ser un presidente pero para tener paz y tranquilidad en mi municipio", remarcó.

Incluso, al considerar que el alcohol incita a la violencia, aseguró que en los días que lleva de campaña no ha tomado una sola cerveza ni una copa.

"En cambio la señora, el día del atentado, andaba toda alcoholizada acá en el centro con todos sus seguidores, y muchas personas lo saben", sostuvo.

Por todo lo anterior, Hernández Sánchez señaló que hace responsable a la candidata del PRI de todo lo que vaya a suceder el primero de junio.