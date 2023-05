¡Cuidado! Cables expuestos afectan paso en calle de Veracruz

¿Qué Pachuca por Toluca mi banda?, ahora sí me salió el chilango que llevo dentro, no se crean, su Justiciero es bien jarocho, con corte alvaradeño y bien cumplidor, no como las autoridades que ya ni quiero mencionarlas, que dejan todo a medias, no les cumplen al cien a los ciudadanos de a pie, que tienen que sortear todos los obstáculos que se encuentran en estas benditas calles de la ciudad.

Y no lo digo yo, lo dice la banda, que esta vez nos reportó un camellón, de esos que están en medio de la calle, no se vayan a pensar que un camellón de los otros, esos están en el desierto, pues resulta que este camellón se encuentra en la avenida Ejército Mexicano, entre Camino Real y Vía Muerta, a una cuadra de Plaza Américas y justo frente a la plaza exprés Las Palmas, donde los vecinos reportan hasta alambres que dejaron ahí quienes supuestamente fueron a componer esta área.

Pues resulta, que los vecinos que pasan por ahí, y ocupan el camellón para resguardarse de los carros que pasan como alma que lleva el Diablo, son los de las colonias Adalberto Tejeda, Ylang Ylang, La Cuchilla, Obrera y Luis Echeverría, entre otros, y corren el riesgo de tropezar y caer a la carpeta asfáltica.

Me dicen mis cuadernos de la zona que desde que compusieron la guarnición del camellón lo dejaron así, imposible de caminar por ahí, sin hablar de las piedras y mangueras expuestas así como la arena suelta.

No nos queda más que seguir confiando en que las autoridades van a corregir esta situación, por lo que seguiremos informando lo que suceda al respecto, ahí nos vemos.

/lmr