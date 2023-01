Continúan contrataciones de obreros para proyecto de crear planta de Constellations Brands en Veracruz

Obreros de la construcción y transportistas (hombre – camión) sin importar a qué organización sindical pertenezcan, incluso si no están agremiados a una, pueden participar en la convocatoria para trabajar en el desarrollo del proyecto de edificación de la planta cervecera de Constellation Brands que se realizará en la localidad de Vargas, en Veracruz. La única condición es que sean del puerto jarocho.

Máximo Reyes Vilchis, secretario general del Sindicato de Trabajadores Prestadores de Servicios en Empresas Edificadora y Operadoras de Concesiones Federales de la República Mexicana (Sitrapresc), organización titular del contrato colectivo de trabajo celebrado con la empresa Constellation Brands, aseguró que hay total apertura a diversas organizaciones, con las cuales celebran convenios de participación.

Explicó que la relación de Sitrapresc con la cervecera es de hace años, llevan tiempo trabajando en las plantas de Obregón, en Sonora y en la de Nava, Coahuila.

"Tenemos los tres proyectos de expansión de CBI (Constellation Brands) que tiene en la república mexicana, los hemos administrado desde el punto de vista de la relación obrero – patronal la organización que yo represento; no es una relación que se haya dado aquí en Veracruz, es una relación que viene de hace muchos años".

Total apertura

El líder sindical de Sitrapresc aseveró que transportistas como trabajadores de la construcción, sin importar organización o colores a los que pertenezcan, pueden acercarse y participar en la convocatoria para trabajar en el desarrollo de este proyecto.

"El único requisito es registrarse y cumplir con requisitos de sustentabilidad. El proyecto que se va a realizar en Veracruz desde el punto de vista ecológico es totalmente sustentable y por lo cual se tienen que cumplir con las medidas que la autoridad competente impone para el desarrollo de este proyecto.

"No tenemos ningún requisito respecto a las organizaciones o al origen del transportista, puede participar quien así lo decida cumpliendo con los requisitos que la propia empresa y la autoridad ecológica establece, tanto las autoridades federales como las autoridades locales".

Reyes Vilchis subrayó que el compromiso con las autoridades del municipio y del estado de Veracruz es que se utilice mano de obra local y del estado, lo cual aseveró se está cumpliendo.

"Todos los camiones que ahorita están participando son del puerto de Veracruz así como la mano de obra".

Actualmente hay 32 hombres – camión trabajando en el proyecto de la cervecera de Constellation Brands en la localidad de Vargas.

Convocatoria

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Prestadores de Servicios en Empresas Edificadora y Operadoras de Concesiones Federales de la República Mexicana informó que permanece abierta la convocatoria a todos los trabajadores obreros de la construcción y a todos los transportistas (hombre – camión) del municipio de Veracruz que deseen participar.

Recordó que en noviembre pasado se publicó dicha convocatoria en medios y sigue abierta para los interesados, sin una fecha límite para el registro ya que el proyecto apenas está iniciando.

"Está en su inicio, estamos ahorita en el tema de las terracerías, de la compactación del terreno, de la nivelación, etcétera. En la Construcción no se ha hecho prácticamente nada", informó.

Agregó que tampoco hay un límite en las contrataciones para el desarrollo del proyecto de construcción de la planta.

"La capacidad de la obra es lo que nos va a marcar, ahorita estamos haciendo la convocatoria abierta porque estamos iniciando los trabajos, lo fuerte viene después; evidentemente que se han creado expectativas que el proyecto no tiene, no se va a requerir una gran cantidad de camiones, no es un aeropuerto, no es una carretera, simplemente la terracerías que se tienen que realizar para construir las planchas y posteriormente la obra civil que se requiere para la planta cervecera".

Sin embargo, dijo que no han acudido la cantidad de transportistas que esperaban, comentó que la mayoría de los que se han acercado ya están trabajando.

"La mayoría esta ahorita trabajando, desafortunadamente no han acudido la cantidad de camiones que esperábamos, aunque ahora ya se ha aumentado el registro y están en el proceso de revisión por parte de la empresa responsable para que cumplan con todos los requisitos sobre todo en el orden de ecología y de seguridad del mismo proyecto".

Los requisitos que establece la compañía cervecera, dijo, son en función de la normatividad federal y estatal que existe para el desarrollo del proyecto, se busca que los vehículos de carga estén en buenas condiciones para trabajar.

"El pago a los transportistas es de acuerdo a la tarifa que se pactó con la compañía cervecera de Veracruz, en términos generales tenemos una tarifa para el acarreo interno de 15 pesos el metro cubico y en el caso del acarreo externo 12 pesos para el primer kilómetro y 6.5 pesos para los subsecuentes".

Respecto a la etapa de construcción dijo se requerirá a personal de todas las especialidades relacionadas, desde albañiles, carpinteros, electricistas, plomeros, operadores, etcétera.

Invitó a transportistas y obreros de la construcción del municipio de Veracruz a sumarse a este proyecto, donde afirmó se ofrecen salario por arriba de la media estatal y prestaciones.

"Tenemos condiciones muy favorables para los trabajadores, un salario por arriba de la media estatal y prestaciones que ningún proyecto ha otorgado como bono trimestral, alimentación diaria a todos los trabajadores, salario completamente remunerativos".

Los interesados deben acudir a las oficinas del sindicato ubicada, en la carretera federal Xalapa – Veracruz, ruta 140 tramo Tamarindo – Veracruz km 88+500 lote 124 catastral, Veracruz.

/lmr