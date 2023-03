Busca Canadá a trabajadores de Veracruz para el sector energético

Empresas de Canadá buscan en Veracruz a trabajadores especialistas en el tema energético, señaló la secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad en el estado, Dorheny García Cayetano.

Aunque comúnmente se habla sobre las ofertas de empleo en el extranjero del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, recientemente hubo el acercamiento de Canadá para requerir perfiles profesionales.

"Últimamente hemos recibido visitas de Quebec por ejemplo, que es de Canadá, y están buscando perfiles especialistas en el tema relativo a lo energético.

"Nos buscaron a Veracruz porque como lo saben, justamente la Universidad Veracruzana tiene carreras relativas a la petroquímica y esa experiencia la están buscando en otros países sobre todo de jóvenes que les puedan dotar de esta teoría y nosotros pues estamos tratando de vincular".

Agregó que trabajadores veracruzanos que participaron en la etapa de construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, también se está buscando vincular con estas ofertas laborales.

Respecto a las vacantes disponibles, dijo que es de acuerdo a la temporada, se van alrededor de mil 500 personas al mes pero no todas las temporadas.

La secretaria del Trabajo pidió a la población acercarse a las oficinas del Servicio Nacional del Empleo para conocer directamente las ofertas de trabajo tanto a nivel local, nacional y en el extranjero, donde también pueden ayudarlos a verificar si una oferta en correcta o una posible estafa.

"Es bien importante destacarlo, que no se nos confunda la gente, que mucha gente de repente tiene este famoso sueño americano y pueden poner su vida en peligro, si no lo hacen por estas vías que son no solo segura, son legales, son ordenadas, gratuitas.

"El Servicio Nacional del Empleo no pide dinero y si pide dinero hay que denunciar, les ayudamos a hacer todos los trámites, se van legales y por una temporalidad de no más de seis meses contratados por las empresas que los vienen a reclutar aquí al estado de Veracruz".

Foto: Myriam Serrano.

/ct