Beatriz Gutiérrez Müller encabeza Fandango por la Lectura desde Veracruz (+ Video)

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabezó en San Juan de Ulúa la Jornada Fandango por la Lectura.

Destacó que la lectura que propone el programa es aquella que enriquece a personas y sociedades.

Además de participar en la lectura de poemas de autores mexicanos y veracruzanos, compartió su experiencia con la lectura entre estudiantes de escuelas secundarias y telebachilleratos del estado de Veracruz.

"Fue en la secundaria donde el seguimiento a palabras extrañas, motivada por un profesor fue el que me llevó a buscar los diccionarios porque ese profesor nos decía que no continuamos con una lectura al encontrarnos con una palabra que no entendiéramos".

En el evento la escritora Beatriz Gutiérrez Müller y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez recitaron el poema "Puerto", del escritor Manuel Maples Arce. El actor Damián Alcázar leyó el poema "Intimas" y el poema "Contrastes" de Josefa Murillo.

Propuso a los jóvenes leer a todos los fabulistas, además del texto El Principito, Viaje al Fondo de la Tierra, Veinte mil Leguas de Viaje Submarino y posteriormente el Quijote de La Mancha.

Entre todos, funcionarios y alumnos leyeron en una sola voz el poema "Al mar "de María Enriqueta Camarillo. Proyectaron un video de unos niños estudiantes de Rumania en el que saludaban a los estudiantes mexicanos y les aconsejaban leer para estimular su imaginación.

"Leer y usar el diccionario es empezarse a familiarizar con esas letras vocales y consonantes que van formando palabras que empiezan a dar ideas, a conjugar verbos, formar oraciones y después como esas oraciones que son muy sencillas se pueden volver creaciones que tienen muchas posibilidades de interpretación y asociación y que nos hacen descubrir un mundo y universos. Palabras simples que después se convierten en palabras poéticas".

El país invitado en esta ocasión fue Rumania y estuvo presente el Embajador de ese país en México, Marius Gabriel Azurca, así como el escritor DinuFlămând.

Por México, el escritor Natalio Hernández, quien recitó su poema en náhuatl. Se tuvo además la presencia de personalidades como la escritora veracruzana Silvia Tomasa Rivera

El encuentro estuvo amenizado por grupos de fandango locales.

Los Fandangos por la Lectura son eventos culturales en los que se realizan lecturas en voz alta, talleres y música. Su objetivo es resaltar la producción literaria de las regiones de México y de países hermanos.

Es un programa del Gobierno Federal, donde se presentan talleres de lecturas públicas, actividades musicales y culturales, las cuales, están dirigidas a toda la población.

Y para la difusión de este encuentro que se se usaron las redes sociales de la "Estrategia Nacional de lectura" y se contó con la colaboración del Gobierno de Veracruz.

En el presídium estuvieron presentes el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, así como funcionarios del gobierno de la República y del gabinete estatal.

Fotos: Wenceslao Fuentes.

/ct