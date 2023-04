Apagones, el "dolor de cabeza" de veracruzanos en El Fénix y Pocitos y Rivera

Los habitantes de colonias en la periferia de Veracruz viven entre apagones constantes que afectan sus aparatos electrodomésticos y dejan a las familias a merced del calor, los mosquitos y la descomposición de sus alimentos, alertó María Alicia del Carmen Echavarría Pérez, de las colonias El Fénix y Pocitos y Rivera.

Explicó que los apagones son una constante en ésas y varias colonias, en ocasiones hasta en más de una vez al día.

En su caso, aunque vive en la Pocitos y Rivera se fue a El Fénix, huyendo de la oscuridad y del calor. Y lo peor es que en ambas colonias se vive la misma situación.

"Por ejemplo, el lunes a la 1:00 de la mañana se fue la luz y llegó hasta la 1:00 de la tarde en la colonia El Fénix. Me fui a la colonia Pocitos y Rivera para cargar allá mi celular porque estaba incomunicada, y resulta que el martes a las 8:00 de la noche se fue la luz y no hubo en todo el día y me vine como a las 6:30 de la tarde y la luz todavía no había llegado", explicó Echavarría Pérez.

Añadió que en la colonia Albatros sufren la misma situación y ya están cansados.

Dijo que según un conocido de la colonia Albatros, ahí también sufren apagones y de poco les sirve tener refrigerador porque al no haber electricidad se les echan a perder.

Dijo no poder estimar el número de usuarios afectados, pero resaltó que son muchos y nadie acude a los llamados cuando se quedan sin el suministro eléctrico.

"La luz se va con frecuencia en El Fénix, la Pocitos y Rivera, casi del diario; y de Albatros varias personas dicen que se ha ido la luz también", señaló la quejosa.

No descartó que pueda haber personas 'colgadas' de la red eléctrica y que no paguen el servicio, pero dejó en claro que la mayoría sí paga y también sufren por el calor en sus viviendas.

Hizo un llamado a que la Comisión Federal de Electricidad resuelva los daños de los usuarios y que no se afecte más a cientos de familias veracruzanas.

CABLES

Añadió que en El Fénix, en la calle Gavilán entre Guacamaya y Colibrí hay unos cables de luz de la Comisión Federal y hasta ahorita no los han arreglado.

Dijo que nadie ha acudido a corregir el problema.

Finalmente dijo que sí ha llegado la electricidad, pero va y viene, con riesgo de que se descompongan los aparatos eléctricos.

Fotos: Heladio Castro.

/ct