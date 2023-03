Alertan por casos de niños alcohólicos en Veracruz

El alcoholismo no perdona ni a la niñez y en algunos grupos han llegado a tener casos de menores de edad por ejemplo niños de hay 12 años de edad, informó Zoila R., de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Área Veracruz 5.

Explicó que cuando hay un alcohólico en casa se afecta a toda la familia y en particular a los hijos porque crecen en ese ambiente de desintegración.

Lo peor es que si el alcohólico no tiene la convicción ni la fuerza de voluntad para curarse, de nada sirven los esfuerzos de la familia, subrayó.

En el caso del menor destacó que refleja la problemática y el nivel de gravedad que alcanza en la actualidad.

"El más joven ha sido de 12 años, desgraciadamente, con sus padres, de una familia disfuncional. Es un jovencito, un niño. Nosotros tenemos que pensar como padres qué le vamos a dejar.

"Una persona que desde muy pequeña está en el alcoholismo, no va a la escuela, no estudia, a qué se dedica. No tiene un futuro.

Entonces esto nos está afectando a nuestra sociedad grandemente", alertó Zoila R.

JACK ALEXANDER

La activista de Alcohólicos Anónimos mencionó que Jack Alexander fue un periodista quien el 1 de marzo de 1941 hizo una publicación en el Saturday Evening Post, sobre los Alcohólicos Anónimos y gracias a ello se incrementó la membresía de los grupos de AA, de 2 mil a 10 mil en 1941 en Estados Unidos.

"Por gratitud hacemos un evento con los profesionales ya que siempre hemos contado con el apoyo de profesionales, ya que siempre hemos contado con su apoyo desde 1935 William Alexander, ayuda de psicólogos.

"Él militó en los grupos de Alcohólicos Anónimos para ver cómo era el programa, vio cómo se trataba la humildad, la gratitud y a él le encantó. Por el desconocimiento que hay se piensa que los grupos de Alcohólicos Anónimos nada más es ir a hablar por hablar; no, tenemos un programa, método de recuperación, que se ayuda con la medicina, con la psiquiatría", explicó Zoila R.

Remarcó que lo único que se requiere es dejar de beber, pero muchas veces el enfermo se rehúsa y contra eso nada es posible.

Recordó que el alcoholismo no tiene cura y es una lucha de día con día, de todos los días.

"Es sólo por hoy y mañana es otra vez; seguimos con el "Sólo por Hoy" porque como es una enfermedad incurable, se vuelve a recaer", señaló.

Mencionó que el domingo 19 de marzo a las 9:00 de la mañana en un hotel del bulevar Manuel Ávila Camacho se realizará el evento de Alcohólicos Anónimos en memoria del periodista Jack Alexander.