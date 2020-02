Alcalde de Veracruz requiere apoyo en efectivo para Carnaval 2020

De acuerdo al subsecretario de Promoción y Atención Turística, Iván Francisco Martínez Olvera, el gobierno de Veracruz sí ha promocionado a nivel nacional las fiestas del Rey Momo en su edición 2020, a través de diversos medios impresos y audiovisuales, con lo que desmiente la versión del alcalde de Veracruz quien reprochó la falta de difusión estatal.

"Como todas las festividades del Estado, se ha hecho publicidad a través de spots, revistas y redes sociales, nosotros hacemos promoción para todos sin distinción de colores. Si el alcalde tiene su promoción aparte y en su ámbito municipal, bueno, es entendible pero nosotros también tenemos promoción. Hay promoción en diferentes estados y además en redes sociales", explicó.

Aclaró que no se le entregó al municipio el recurso económico porque solo exigen efectivo y es difícil otorgar una partida sin justificar el gasto.

"Ellos han hecho la solicitud, como el año pasado, que fue complicada. El señor Gobernador dijo que nada más lo piden en efectivo, y así es complicado. Una vez que haya una solicitud expresa y justificada de cómo se usaría el recurso, pues bueno, se pudiera ver", señaló.

Seguridad

Martínez Olvera resaltó que la logística de seguridad está respaldada por el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Protección Civil y Seguridad Pública

"Sí hay coordinación entre el Municipio y el Estado para la implementación del operativo de seguridad, no nada más la Secretaría de Turismo, sino todo el Gobierno del Estado, con el apoyo logístico de seguridad y la Secretaría de Protección Civil", aseguró.

Destacó que el Carnaval de Veracruz es una de las fiestas más importantes, por lo que esperan que el ramo hotelero se vea beneficiado con una ocupación al cien por ciento.

¿Servicio de taxis gratuito para los borrachos?

Luis Antonio Pérez Fraga, presidente del Comité del Carnaval, adelantó que durante las fiestas el servicio de taxis será gratuito para las personas que ´agarren la jarra´, declaración que generó controversia entre los veracruzanos.

"No lo creo, de por sí es cuando más abusan, no me imagino llamando al radio-taxi y que le digas, ´estoy tomado, vengan por mi, recuerden que es gratis´, por favor, amigo, es de risa", dijo Sebastián Quintero.

"Me imagino que es para hacer conciencia y el Ayuntamiento busca prevenir que lamentar, pero solo estamos apapachando a los irresponsables, ahora, que un taxista te suba al auto y te lleve a Colinas de Santa Fe de a ´grapa´, ¿tu lo vas a creer?, al final es pura lengua para atraer al Carnaval, opinó Gonzalo Guerrero.

"Yo vendo tortas y esos días (carnaval) uno tiene que moverse para sacar buenas ventas, imagínate que propusieran: el que tenga hambre comida gratis; pues no, es mi chamba, igual con el taxista, paga gasolina y todavía aguantar a borrachos, expresó Minerva Ríos González.

El presidente del comité organizador de las fiestas indicó que más adelante daría los pormenores, sin embargo en otros años la iniciativa ha fracasado.

Para empezar solo ´algunos´ de Sertacaver son los que darían el servicio gratuito y se cree que solo a clientes de hoteles o restaurantes o con quien el Comité de Carnaval haya hecho convenio.