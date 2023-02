A la baja el cono de huevos en mercados de Veracruz, ya está en 82 pesos

El costo del huevo sigue a la baja en la ciudad de Veracruz, aunque algunos comerciantes insisten en mantenerlo en precio alto, y los clientes le compran al que ofrece menor costo, sin dejarse llevar por el tamaño.

En un recorrido por los mercados Unidad Veracruzana y Miguel Hidalgo, así como en sus inmediaciones, se constató la abundancia del producto y que mientras algunos vendedores insisten en no bajar el cono de los 88 pesos, otros lo ofrecen en 82 pesos.

"Ahí se les va a quedar porque seguirá bajando el precio y ellos quieren dizque recuperar porque según que lo pagaron caro y no les resulta bajarle al costo", dijo María, quién no opinó más pues dijo que la dueña no estaba en ese momento.

Sin embargo, en el puesto en donde expende ya se ofrece el cono en 82 pesos y eso atrae a marchantes y marchantas.

Los clientes no se detienen a conversar y a la pregunta de cuál precio les gusta más respondían que el de 82 pesos.

Los vendedores dijeron tener conocimiento de que el precio seguiría en descenso porque el problema era la gripe aviar en el extranjero.

"Según que ya bajó el precio", señalaban sin detenerse porque tenían que volver a sus quehaceres en casa.