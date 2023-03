9 mil credenciales vencen este 2023 en Veracruz, alerta INE

Al menos 9 mil credenciales de elector vencen este año 2023 y se debe renovarlas con tiempo porque a las 12:00 de la noche del 31 de diciembre perderá vigencia y al primer minuto del 1 de enero de 2024 ya no le servirá como identificación ni para realizar trámites legales, recomendó Nelson Asaidt Hernández Rojas, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 12 del Instituto Nacional Electoral en Veracruz.

Recordó que sin esa identificación las personas están atadas de manos para muchos trámites porque es un documento indispensable hoy en día.

No sólo están impedidos para asuntos electorales, sino para trámites bancarios y de cualquier índole.

No puede participar en ninguna elección de gobernantes, de representantes populares y consulta ciudadana, no puede ser funcionario en una mesa directiva de casilla ni participar en un ejercicio de consulta popular y tampoco puede identificarse.

El funcionario del INE recalcó que en el caso de las credenciales que vencen en 2023 hay tiempo suficiente para renovarlas.

Sin embargo no se debe dejar para los últimos días del año o se corre el riesgo de empezar el 2024 con una credencial de vigencia vencida y sin utilidad.

"Las personas cuya credencial vence en el 2023 tienen hasta el último día que se trabaja en el Instituto en diciembre, para tramitarlas, porque pierden vigencia a partir del 1 de enero de 2024".

"Ya pueden ir a tramitarla para que se les expida una nueva, recordando que la credencial para votar tiene una vigencia de 10 años a partir de su expedición", dijo Hernández Rojas.

Destacó que personal del INE lleva en promedio unos 3 mil 300 trámites semanales en los módulos del distrito, entre trámites para la credencial y entregas.

Recalcó que no deben esperar que llegue diciembre para renovar la credencial de elector, pues la entrega no es de un día para otro y los solicitantes deberían tomar eso en cuenta, para no quedarse sin su identificación vigente.

"Que preferentemente acudan ya a renovar su credencial en el caso de los que son 2023. Si tienen del 2022 y ya no está vigente también pueden acudir".

"Las de 2023 son vigentes durante el año 2023 pero al primer minuto del 1 de enero de 2024 pierden toda vigencia", remarcó Hernández Rojas.