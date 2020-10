Yunes entregó Veracruz al CJNG, no a Cienfuegos: Ricardo Ravelo

El ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares no entregó Veracruz al general Salvador Cienfuegos, sino al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que al militar detenido en Estados Unidos no se le puede atribuir que en la entidad se dispararan los homicidios dolosos, expuso a Imagen del Golfo el escritor y especialista en temas de seguridad y narcotráfico Ricardo Ravelo.





Y es que acuerdo con medios nacionales, como Reforma, en Veracruz con Miguel Ángel Yunes como gobernador los militares se hicieron cargo de la seguridad en varios municipios y la tasa de homicidios dolosos se disparó: pasó de 6.3 por cada 100 mil habitantes en 2015 a 17.7 en 2018.













"Puede ser una coincidencia. Creo que los asesinatos aumentaron porque cuando Yunes llegó al poder, entró un nuevo cártel a operar en Veracruz, que fue el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y como se pactó la entrega de la plaza a un grupo distinto al que estaba, eso derivó en violencia", expuso Ricardo Ravelo.





Gobernadores del PRI y el PAN entregaron al general Salvador Cienfuegos Zepeda el control de la seguridad en zonas conflictivas: Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Veracruz, Puebla y Guerrero.





En las dos primeras se consolidó el poder de los cárteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva con Juan Francisco Patrón Sánchez, el H-2, que, según las indagatorias estadounidenses, protegía Cienfuegos. En el Edomex, la delincuencia creció exponencialmente. En Veracruz, se triplicó el homicidio doloso; en Puebla, la ordeña creció mil por ciento, publicó Reforma.









"La presencia de Cienfuegos puede ser causa o no de cierta estabilidad. Yo no veo realmente que su presencia en Veracruz haya originado más violencia. No. Más bien lo que generó más violencia es que Yunes le vendió la plaza a un cártel distinto al que operaba, independientemente de que Cienfuegos ya estaba arreglado con el H-2 como quedó demostrado en las investigaciones de la DEA. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Yo no le veo ninguna relación a la presencia de Cienfuegos en Veracruz y el aumento de la violencia", consideró Ricardo Ravelo en entrevista con Imagen del Golfo.

Al final, la relación entre Yunes y el CJNG sufrió una aparente ruptura. A finales de mayo de 2017, a las 7 de la mañana en el puente bicentenario del Puerto de Veracruz, sobre la avenida Paseo Ejército Mexicano Poniente, esquina con el entronque de la carrera estatal Veracruz-Medellín, a la altura del fraccionamiento Flores del Valle, fue ubicada una narcomanta dirigida a Miguel Ángel Yunes Linares, a quien el CJNG acusó de proteger a la gente de El Chapo Guzmán.









El mensaje, presuntamente fue firmado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, que alguna vez fue brazo armado del Cártel del Pacífico. "Al pueblo de Veracruz si quieren que acabe la inseguridad, tu Miguel Angel Yunes deja de protejer a la gente del Chapo no vamos a dejar que se chingue Boca Medellín Veracruz va a ver verg... si te pasas de verg..Yunes att... cjng".





Al final del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, mantas firmadas por el Cartel Jalisco Nueva Generación, Zetas Vieja Escuela y Grupo Sombra reclamaron al panista traicionar pactos criminales.





INFORMACIÓN EN DESARROLLO