Violento asalto a cuentahabiente en pleno centro de Coatepec

Una mujer fue víctima de un asalto este lunes por la tarde, justo después de retirar una suma considerable de dinero en una sucursal bancaria del centro del municipio de Coatepec. El hecho ocurrió a plena luz del día y frente a decenas de personas.

La víctima, una mujer que había acudido a la sucursal BBVA, realizó un retiro bancario; al momento de salir fue interceptada por un hombre. Según testigos, el sujeto no mostró un arma, pero usó la intimidación para arrebatarle el efectivo.

También te puede interesar... ¿Otra vez? Asaltan a cuentahabiente de BBVA en Xalapa

Tras consumar el robo el ladrón huyó con rumbo desconocido. La mujer, visiblemente afectada, entró en una crisis nerviosa, que obligó a algunos transeúntes a intervenir y solicitar auxilio a los cuerpos de emergencia.

Minutos después, la Policía Municipal desplegó un operativo para intentar ubicar al responsable. Sin embargo, como ha ocurrido en otros casos similares, no se logró dar con su paradero.

Este tipo de robos no es aislado. En las últimas semanas, varios ciudadanos han denunciado haber sido seguidos tras realizar retiros bancarios. Aunque no se ha confirmado si se trata de una banda organizada, las autoridades no descartan esa posibilidad.