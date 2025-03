Quedó en VIDEO; dueño de bar Jalisquito en Minatitlán arrolla a sicarios que buscaban extorsionarlo

El dueño del bar Jalisquito, en Minatitlán, compartió en las redes sociales de dicho negocio que estaban por cerrar sus puertas debido a que desde hace tiempo eran víctimas de extorsión por parte de un grupo delictivo.

Daniel Pérez, dueño del lugar, protagonizó en días pasados un terrible momento: "El pasado 21 de marzo, fui víctima de un ataque directo que puso en riesgo no solo mi vida, sino también la de mis familiares".

¿Qué ocurrió en el bar Jalisquito?

"Tenía 3 meses sin enviar un solo peso más de cuota ya estaba cansando, cada semana querían más y más, ellos creen que un bar es solo vender y agarrar dinero no saben que pagamos personal, DJ, luz, agua, productos que vendemos (...) son grandes gastos (...) ya me había cansado de que estos solo venían por su dinero y se iban".

Fue tras decirle a los criminales que ya no pagaría que comenzaron las amenazas, primero contra sus pertenencias y posteriormente contra el negocio y que al final se hicieron realidad.

"En el video se puede ver que el sicario 1 viene de la parte de atrás donde estaba golpeando a mi seguridad y diciéndole, *dile a tu patrón que esto pasó por no pagar* Es donde yo llegó por la parte de enfrente y me doy cuenta que son ellos otra vez.

"En ese momento, ellos me ven y ya no suben a la terraza, se regresan corriendo y al verme e identificarme que soy yo el que traigo la camioneta es donde el sicario 2 comienza a disparar. Junto con el sicario 1".

En medio de todo el caos, narra Daniel Pérez, fue que finalmente perdió el control de su camioneta e impactó a los sicarios que intentaban escapar en una motocicleta.

"Yo perdí mi libertad y paz y quizá algún día me alcancen las balas de venganza, la camioneta como quiera se resume a algo material, mi negocio quizá no volverá a existir.

"Si me toca ser juzgado hagan su trabajo autoridades, mientras no pretendo dar la cara, por motivos de seguridad, por motivos de represalia, no cometí ningún delito, los delincuentes están muertos y hoy la nota fue diferente a la de la semana pasada".