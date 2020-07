Veracruz, estratégico para tráfico de fentanilo a EU

Aunque los informes oficiales omiten referirlo, Veracruz figura entre las zonas estratégicas para el tráfico de fentanilo con destino a Estados Unidos. El Cártel Jalisco Nueva Generación —con hegemonía en la entidad— y el Cártel de Sinaloa monopolizan el trasiego, reveló a Imagen del Golfo el escritor y especialista en temas de seguridad y narcotráfico Ricardo Ravelo.





"Esto no lo dice la información oficial (pero al ser) un puerto con amplias conexiones a distintos puntos del mundo, uno de los más importantes del país, no descarto que Veracruz ya sea una zona, un puerto que no es ajeno al tráfico de fentanilo a través de todas las embarcaciones que se mueven por su territorio. Yo lo incluiría, a Veracruz, dentro de las zonas estratégicas que están moviendo fentanilo desde hace mucho tiempo", expuso Ricardo Ravelo.





La droga es 50 veces más poderosa que la heroína y hasta 100 más que la morfina. Con un kilo de fentanilo en polvo se pueden producir un millón de pastillas de un miligramo. Las ganancias para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son de millones de dólares.





El fentanilo es un opiáceo empleado para el dolor asociado al cáncer, entre otras enfermedades. El que se produce en los laboratorios clandestinos está detrás de más muertes, pues se mezcla con la heroína. En la calle recibe otros nombres, como "China White"





"Yo creo que (Veracruz) hace rato está metido en eso. Hay de 10 a 13 rutas importantes por donde se está moviendo fentanilo, y en concreto son dos grandes cárteles los que están operando el fentanilo hacia Estados Unidos (...) Las investigaciones refieres que además de fentanilo, exportan cocaína, heroína, drogas sintéticas", advirtió Ricardo Ravelo.

















La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) alertó que organizaciones criminales de México y China trafican el fentanilo como materia prima o mezclado con otras drogas, como la heroína o la cocaína, en el mercado negro estadounidense.

Las ganancias del fentanilo se debe a la potencia, el efecto y el costo: es mucho más barato y, por tanto, un negocio redondo para los criminales. No tienen que plantar y cosechar, solo procesar en un laboratorio.





"La Agencia de Investigación Criminal de la FGR tiene la información de que los estados más identificados con este movimiento de fentanilo son: Puebla, Estado de México, Michoacán, obviamente Jalisco, por la operación del cártel ahí, Baja California, Sonora, Sinaloa, por decir algo", sostuvo Ricardo Ravelo.