¿Quiénes pueden subir a la Pirámide de la Luna en Teotihuacán?

Recientemente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que el acceso a la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, será abierto nuevamente.

Sin embargo, si te interesa visitar esta estructura, debes saber que el acceso tendrá ciertas restricciones. Te contamos.

¿Puedo subir a la Pirámide de la Luna?

Antes que todo hay que recordar que el acceso a la Pirámide de la Luna fue cerrado hace algunos años cuando se dieron las restricciones por la pandemia de covid-19, momento que fue aprovechado por los arqueólogos para comenzar un proceso de restauración de la estructura.

Con sus 43 metros de altura, la Pirámide de la Luna es uno de los puntos más visitados por quienes acuden a Teotihuacán, por lo que era de vital importancia adecuarla para que las personas pudieran subir con seguridad y conocer este símbolo de tiempos prehispánicos.

En un comunicado publicado el pasado 19 de mayo, el INAH informó que : "luego de realizar labores de conservación y adecuaciones para incrementar la seguridad del público, a partir de este lunes 19 de mayo se permite nuevamente el ascenso de las y los visitantes a la Pirámide de la Luna".

Asimismo, se informó que "el ascenso está limitado únicamente al primer cuerpo de la edificación; la medida tiene el objetivo de ofrecer al público una experiencia más disfrutable del sitio, sin poner en riesgo la conservación de las estructuras prehispánicas".

Respecto a quiénes podrán ascender a la Pirámide de la Luna, el INAH no puso restricciones como tal; sin embargo, acotó que "el ascenso requiere esfuerzo físico, por lo que si se tienen problemas de salud (cirugías recientes, presión alta, problemas cardíacos, etc.) es preferible no subir".

A la par, se hace la petición de respetar las medidas de seguridad al interior de la zona arqueológica, así como evitar correr, saltar o jugar en las escalinatas y sobre el monumento.

¿Has tenido la oportunidad de visitar Teotihuacán? Seguramente, la reapertura de la Pirámide de la Luna al público será un aliciente para todos aquellos que no han podido acudir a este importante sitio que sigue guardando varios secretos sobre los orígenes de nuestros antepasados.