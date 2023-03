Incendio en Río Blanco genera movilización de cuerpos de emergencia y rescate

El incendio de un predio con basura y pet, además de una vivienda de mampostería con techo de lámina, dejó como saldo daños materiales cuantiosos, así como una inmediata movilización de diferentes cuerpos de emergencia y rescate, además de policiales; afortunadamente no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

En punto de las 16:30 horas de este lunes, habitantes reportaron a través de los números de emergencia 911 sobre el incendio de un domicilio particular asentado sobre la Avenida Venustiano Carranza número 56, de la Colonia Cuauhtémoc, municipio de Río Blanco.

Sin lesionados

En cuestión de minutos al lugar arribaron ciudadanos voluntarios, paramédicos de Protección Civil Municipal y Bomberos y Paramédicos Altas Montañas al mando del comandante Roberto Juárez Chimal, quienes de manera coordinada controlaron, sofocaron y liquidaron al cien por ciento el incendio del domicilio particular que ardía por la excesiva acumulación de ropa, pet y cartón.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas ni intoxicadas, sólo daños materiales cuantiosos; una vez controlada la emergencia se retiraron del sitio no sin antes exhortar a la población en general a no realizar quemas de basura y así evitar incendios que pongan en riesgo su patrimonio.