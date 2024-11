Siguen sin identificar el cuerpo hallado flotando en el Río Blanco

Debido a que no ha podido ser identificado, el cuerpo que fue encontrado atorado en las riberas del río Blanco el pasado 26 del presente mes continúa en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Nogales.

Aunque al cuerpo se le realizó la necropsia de ley, sus condiciones no permitieron conocer mucho, ya que esta persona tenía al menos cinco días de haber fallecido. No obstante, a esta persona no se le detectaron rastros de violencia.

También te puede interesar... Horror: Descubren cuerpo putrefacto flotando en el Río Blanco, en Mendoza

Cabe recordar que ese día, personas que habían llevado a pastar a unos borregos se percataron que había un cuerpo atorado en una de las riberas del afluente, a la altura de la colonia El Águila, del municipio de Mendoza, por lo que dieron parte inmediata a los cuerpos policiacos.

Luego de que elementos de emergencia y policiacos rescataran el cuerpo, se procedió a otras diligencias con los peritos en criminalística y policías ministeriales, mientras que personal de la Subdelegación Integral de Justicia de Nogales abrió la carpeta de investigación correspondiente.

También te puede interesar... Identifican a dos cortadores fallecidos tras volcadura en la carretera Córdoba-Veracruz

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias de todo Veracruz en tiempo real

El cuerpo corresponde a un hombre robusto, de tez clara, alto y que vestía ropa oscura.

Ante la falta de más datos para establecer su identidad, se espera que alguna persona eche de menos a su familiar y se pueda identificarlo.