Sigue libre el médico de Atzacan, Roberto Carlos "N" tras intento de feminicidio y 3 carpetas en su contra

Carmen Paola, a nueve meses de haber sido víctima de feminicidio en grado de tentativa por parte de su ex pareja sentimental, el conocido médico Roberto Carlos "N" en el municipio de Santa Ana Atzacan, además de enfrentar secuelas como la pérdida de audición y visual, ahora lucha contra una impartición de justicia "tibia", ya que tanto la Juez de Control como la Fiscal Cuarta con sede en Orizaba, han bajado el delito de feminicidio a violencia intrafamiliar.

Ante el temor que existe de volver a ser agredida o incluso privada de la vida por su ex pareja y propietario de la Clínica Médica Integral "Medi Marks", ya que recientemente lanzó amenazas de muerte a la víctima desde un vehículo en movimiento, además de sufrir un atentado al lanzarle una "bomba molotov" hasta su vivienda cuando ella se encontraba en un ventanal con su hijo 1 año, solicita a la Fiscalía General del Estado como al Tribunal Superior de Justicia, se cambie tanto a la Fiscal Cuarta, Arelyn Barcenas Guzmán como a la Juez, Norma Landa Villalba por presuntamente estar favoreciendo al aparente agresor de mujeres.

"Ya casi un año, van 9 meses desde que pasó lo que viví el 17 de marzo donde el conocido doctor Roberto Carlos Bruno Marquez me propició una golpiza al grado de quererme matar y dejarme sin vida. Para esto tenemos un hijo, un hijo de un año y pues yo creo que cualquier persona tenía que haberse tentado el corazón para verme ayudado en ese momento, recordemos que se encontraba su mamá y una de sus trabajadoras presentes durante la violencia y el acto que cometió y no hicieron nada".

Tras recobrar parcialmente su salud, Carmen Paola dijo que en ese momento inició tres carpetas de investigación, entre ellas la 313/24 por feminicidio en grado de tentativa y la 708/2024 por amenazas de muerte.

"A partir de ahí empezamos mis carpetas de investigación tengo tres carpetas de investigación en su contra, una por violencia intrafamiliar, otra por feminicidio en grado de tentativa y una de lesiones".

Recordó que tanto la Fiscal Cuarta, Arelyn Barcenas Guzmán como la Juez, Norma Landa Villalba, ambas con sede en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito con sede en Orizaba, permitieron y solaparon que la audiencia inicial se difiriera y se postergara hasta por casi 9 meses después del crimen.

"Tuvimos audiencia el 20 de noviembre ya que se fueron difiriendo a partir desde la fecha del 17 de marzo. El agresor empezó a presentar justificantes una donde le dolía la espalda, otro donde estaba enfermo del estómago -tenía diarrea-, otro donde no se le notificó adecuadamente y otro donde la Juez Norma Landa Villalba tenia mucho trabajo y pues dijo que se tenía que cambiar la fecha porque para ella no era posible llevar a cabo la audiencia, y así sucesivamente hasta que se hicieron nueve meces por justificaciones pues que realmente no eran válidas".

Lamentó que durante el desarrollo de la audiencia inicial, tanto la Juez como la Fiscal jamás le permitieron la palabra a su abogado defensor, mientras que a los abogados del presunto agresor sí se les otorgó su intervención, además de que bajaron el delito de feminicidio en grado de tentativa a violencia intrafamiliar.

"Se llevó a cabo la audiencia inicial, se presentaron todas las partes y para la Jueza al momento de imputar el delito cambió el grado de delito de feminicidio por violencia intrafamiliar y lesiones, pero lesiones no muy graves ya que para ella y su criterio, según su criterio de ella, pues no me quería matar ya que me hubiera matado, porque fueron dos tiempos de agresión a las 2 de la mañana y a las 6 de la mañana, para la Juez si él me hubiera querido matar me hubiera matado a las 2 de la mañana y no a las 6 de la mañana".

La mujer que enfrenta pérdida auditiva parcial en el oído izquierdo y total en el derecho, además de perdida visual y lesiones en las cervicales de la C3 a la C5, lamentó que la Juez, Norma Landa Villalba y la Fiscal Cuarta, Arelyn Barcenas Guzmán, no la apoyen al cien por ciento, aún y cuando son del mismo género, pues a decir de ella, existen "intereses" de por medio y eso orilla a que la impartición de Justicia no sea pareja.

"De ninguna de las dos he tenido apoyo, se supone que los derechos de la mujer violentada deben estar muy presentes, sin embargo parece que es más importante los derechos del agresor ya que lo defienden mucho porque no se puede presentar sin su abogado, que tiene que estar alguien presente, que tiene alguien que acompañarlo por cualquier situación, sin embargo yo me estuve presentando estos meses a las audiencias en silla de ruedas, lesionada, sin poder caminar, sin poder moverme si ni siquiera poder ir al baño sola, porque las primeras veces necesitaba yo asistencia para poder ir al sanitario para evacuar, pero tal parece que para la Juez e más importante su estabilidad emocional y física del agresor que la mía o incluso la de mi hijo, no puede ser posible".

Denunció que la Juez y la Fiscal fueron quiénes bajo sus criterios bajaron el delito de feminicidio en grado de tentativa a violencia intrafamiliar.

"Estoy muy preocupada muy temerosa por mi vida porque pues yo al convivir con esa persona sé que en estas fechas pues él está todo el tiempo alcoholizado, consume drogas, entonces ya que su grado de violencia puede aumentar en estas épocas".

Carmen Paola confirmó que su ex pareja, el médico y propietario de la Clínica Médica Integral "Medi Marks", Roberto Carlos "N", recientemente la amenazó de muerte cuando se transportaba en su vehículo particular, además de que sufrió un atentado ya que lanzaron una bomba molotov a su vivienda cuando ella se encontraba con su pequeñito de tan solo un año en un ventanal.

"Sí, si me ha seguido amenazando. Tuve dos sucesos donde pues él me amenaza físicamente pasa en su carro y me dice que ya le pare al relajo y otra donde no logro ver bien quien es pero me lanza una bomba molotov. Y pues es la única persona con la que yo tengo problemas, entonces pues de ahí surge toda esta la otra carpeta de investigación".

La joven mujer originaria del municipio de Santa Ana Atzacan, no descarta que existan intereses de por medio, ya que a pesar de que entregó todas las pruebas, fotografías y certificados médicos de las lesiones sufridas que le causaron secuelas de por vida, la Juez determinó que no existían elementos para darle al presunto violentador de mujeres la prisión preventiva oficiosa., "La Juez determinó que para él era muy lesiva la prisión preventiva, porque iba a dejar sin sustento a sus otras dos hijas".

Ante todo ello, para la segunda audiencia que se lleve a cabo una vez que culminen los tres meses de investigación complementaria, exigirá a la Fiscalía General del Estado que encabeza Verónica Hernández Giadans como al propio Tribunal Superior de Justicia, se cambie tanto a la Fiscal Cuarta, Arelyn Barcenas Guzmán como a la Juez, Norma Landa Villalba, ambas con sede en Orizaba, presuntamente al estar favoreciendo al supuesto violentador de mujeres.

Recordó que la brutal agresión que sufrió de parte de su ex pareja y médico Roberto Carlos, le dejó lesiones y secuelas de por vida, como la pérdida auditiva total en el oído derecho; pérdida auditiva parcial en el izquierdo; pérdida visual en el ojo izquierdo además de lesiones y daños en las cervicales de la C3 a la C5.

"Tengo certificados por especialistas en otorrinolaringología y todo eso está asentado en la carpeta de investigación, y aún así dijeron que eran lesiones mínimas".

Agregó que peleará a través de una apelación para solicitar que no se cambie el delito de feminicidio en grado de tentativa a violencia intrafamiliar, pues está de por medio su vida y la de su hijo de tan solo un año de edad.